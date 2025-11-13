Arranca Factory Cars en Jaén, la oportunidad para comparar hasta 400 vehículos

El sector del automóvil se convierte a partir de este jueves en el protagonista indiscutible en la provincia de Jaén con la 15 edición de ... la Feria Factory Cars 2025. El evento reúne a 12 concesionarios y 30 marcas que exhibirán más de 400 vehículos, «un récord histórico para la edición».

Así lo aseveró durante la inauguración el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, quien quiso destacar el crecimiento constante «tanto en calidad como cantidad» de vehículos. De esta manera, el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) es en su opinión el escenario perfecto para poner en valor el tejido productivo y la oferta de vehículos disponibles en la provincia.

En concreto, el recinto consta de 10.000 metros cuadrados donde los visitantes podrán informarse, comparar y probar hasta 400 vehículos nuevos, kilómetro 0 y seminuevos. Una cita tanto para los curiosos de la automovilismo, siempre dispuestos a estudiar las novedades del mercado, como potenciales clientes que sí buscan un coche nuevo.

Desde la organización señalan que la perspectiva es al menos conseguir alcanzar las ventas del año pasado, que se situaron en las 250 en tres días y medios de venta. Aun así, cabe mencionar que en muchas ocasiones la Feria sirve como punto de partida, y después compradores y concesionarios establecen contactos y las ventas se producen días después.

Retorno económico

Factory Cars no solo es importante para el sector automovilístico jienense. Con la previsión de que se acerquen durante los cuatro días vecinos de todos los rincones de la provincia (el año pasado se registraron 4.000 visitantes), estos ofrecen un retorno económico en la capital, pues después de una intensa jornada el público suele acudir a bares y restaurantes del centro.

Así lo defendió África Colomo, segunda teniente de alcalde de Jaén, quien también quiso subrayar la consolidación de Factory Cars como un evento importante en el calendario jienense. «En esta ciudad creemos en mantener este tipo de Ferias y desarrollar nuevas como método para dinamizar la economía», señaló.

El sector de la automoción está en pleno crecimiento en Jaén. Entre enero y julio de 2025 se vendieron Jaén 2.933 vehículos en la provincia, lo que supone un incremento del 20,50% respecto al año anterior.

«Queremos animar a todos los jienenses a que acudan a esta Feria y que vean las oportunidades que aquí se muestran. Que venga, comparen, que es una oportunidad única», aseveró Luis Miguel Carmona.

La Feria se mantendrá abierta este jueves hasta las 20:30. Después viernes y sábado el horario será de 10:30 a 20:30 de manera ininterrumpida, mientras que el domingo la hora de apertura es la misma pero la de cierre será una hora antes.