Arranca Expohuelma para mostrar a Sierra Mágina como referente rural y ganadero La muestra acoge la Feria Ganadera, con la participación de 29 de las 42 razas autóctonas de Andalucía

Jueves, 21 de agosto 2025

Con el reto de proyectar un año más la riqueza del Parque Natural de Sierra Mágina este jueves ha arrancado la 40 edición de la Feria de Muestras Expohuelma. Este evento, que aglutina un total de 70 expositores, refleja un año más como esta región se ha convertido en un referente nacional del desarrollo rural y ganadero.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sido la encargada de inaugurar la muestra, donde ha destacado el papel del Parque Natural en la feria, esencial para mostrar la riqueza natural, cultural y paisajística de la zona.

Catalina García ha puesto especial hincapié en el expositor del Espacio Protegido, detallando que en él se presenta una amplia oferta de equipamientos de uso público, incluyendo áreas recreativas, senderos señalizados y rutas que permiten descubrir un entorno de biodiversidad, fauna, flora y paisajes de gran belleza.

«Expohuelma es una oportunidad única para acercar a la ciudadanía los valores ambientales de Sierra Mágina», ha manifestado la consejera, para agregar a continuación que «es una ocasión extraordinaria para fomentar el respeto por la naturaleza y promover un turismo sostenible que beneficie a los municipios del entorno».

Concretamente, el Parque Natural de Sierra Mágina ofrece un total de 17 senderos señalizados que recorren una gran variedad de paisajes, adaptados a todos los niveles. Desde la exigente subida al Pico Mágina y Miramundos, que permite conocer los ecosistemas de alta montaña y un espectacular lapiaz, hasta tranquilos paseos por el río Cuadros, donde se encuentra el mayor adelfal de Europa rodeado de impresionantes formaciones geológicas. También destaca el castillo de Mata Bejid, ubicado en una dehesa de gran valor ecológico y custodiado por la Peña de Jaén, paraíso tradicional de montañeros.

Toda esta información está disponible durante los días de feria en el expositor del Parque Natural, y de forma permanente en el Centro de Visitantes Mata Bejid, situado entre Cambil y Huelma. Este centro organiza actividades de dinamización ambiental para todos los públicos, como observación del cielo nocturno -no en vano, Sierra Mágina ha sido recientemente reconocida como Reserva Starlight-, identificación de setas en otoño o talleres de flora protegida en primavera.

25 años de Feria

Durante las cuatro décadas de trayectoria de la Feria la actividad ganadera ha adquirido un protagonismo creciente en torno a la muestra, con la puesta en marcha del Certamen de Ganado Autóctono de la Comarca de Sierra Mágina. «Este certamen ha contribuido a la revalorización de razas en peligro de extinción, con la participación de 29 de las 42 autóctonas catalogadas en nuestra comunidad», ha detallado la consejera.

En la inauguración de la Feria Ganadera, que celebra este año su vigesimoquinta edición en el marco de 'Expohuelma', junto con el XI Encuentro de Razas Autóctonas Amenazadas, Catalina García ha puesto de relieve que «la labor de estas especies en el medio natural es esencial, siendo las responsables del mantenimiento de la vegetación y de los ecosistemas como los conocemos».

El evento reúne ejemplares de ganado equino, bovino, asnal, aviar, ovino, porcino y caprino, y acoge el Encuentro de Razas Ganaderas en Peligro de Extinción de Andalucía, con una destacada presencia de razas en exposición y subasta.

Se exhiben razas autóctonas como la blanca andaluza, payoya, blanca celtibérica (todas de caprino), merina de Grazalema, así como razas aviares cedidas por la Diputación Provincial de Córdoba: andaluza azul, moduñas, sureña, utrerana franciscana, utrerana negra, utrerana y perdiz, entre otras. También están presentes el asno andaluz y la vaca pajuna, ambas en peligro de extinción, esta última protagonista del XIV Concurso Morfológico Nacional, junto al chato murciano, que participa por primera vez en 'Expohuelma'.