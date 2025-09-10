Arranca el curso escolar en Jaén con 128 refuerzos para un total de 10.100 docentes Desde el PSOE tachan de «lamentable» la situación educativa y denunciar recortes en las líneas y mayores deficiencias en los centros

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:20

Para mejorar en la medida de lo posible la calidad educativa, la Junta de Andalucía ha ampliado la plantilla pública con 128 refuerzos para un total de 10.100 docentes en la provincia de Jaén, una de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, en el acto de la apertura del curso escolar 2025-2026 en el CEIP Pedro Corchado de Bailén, en una jornada en la que ha estado acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, así como por el alcalde del municipio, Luis Mariano Camacho.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha destacado que en este curso se ha ampliado en 32 profesionales la plantilla especializada en Jaén, hasta alcanzar la cifra de 1.218, 324 más respecto al 2018, un 36,2% de incremento.

El delegado ha hecho alusión a la gama de servicios complementarios que se ofertan en los colegios «Cuatro centros más ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 99 en la provincia, llegando a más de 5.000 usuarios; en cuanto al comedor escolar, 152 centros lo ofrecen en nuestro territorio, llegando a 7.400».

Además, el delegado ha especificado que 125 centros escolares jienenses cuentan con actividades extraescolares de las que participan 3.800 niños y niñas, y que del transporte escolar se benefician cerca de 3.000 alumnos y alumnas. En materia de libros de textos gratuitos, la Junta de Andalucía ha invertido 3,8 millones de euros para 59.400 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria.

Por último, en cuanto a la mejora de las infraestructuras de los centros educativos, Jesús Estrella ha subrayado que «desde el año 2019 se han finalizado un total de 305 obras en la provincia de Jaén, con una inversión de 62,2 millones de euros, entre las que se destacan 67 actuaciones de bioclimatización por un importe de 19,5 millones».

Respuesta

Datos que no convencen al PSOE, desde donde califican como «lamentable» el inicio del curso escolar, «con recortes de unidades, creación de aulas mixtas, obras sin ejecutar y deterioro de los servicios públicos». Estas son las palabras trasladadas por el parlamentario Jacinto Viedma, quien acusa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «machacar a la educación pública año tras año».

«Cada curso la situación se va deteriorando cada vez más, con ratios elevadas y menos profesores, con centros que tienen graves deficiencias, menos unidades, con aulas en las que se mezcla alumnado de distintas edades y con situaciones de incertidumbre como la amenaza de que 500 alumnos se queden sin transporte escolar a partir del 15 de septiembre», ha resumido el socialista.

Viedma alerta de que en la capital hay recorte de unidades de Infantil en el Colegio Martín Noguera y supresión de ciclos de FP en Las Fuentezuelas y Santa Catalina. En Linares, a su vez, «están denunciando el recorte de otra línea de Infantil en el Colegio Colón», mientras siguen creciendo las aulas mixtas en otros centros.

El parlamentario critica que en Martos «la Junta sigue sin acometer las obras de reforma necesarias» en los Colegios Tucci y de Monte Lope Álvarez, a lo que añade que «tampoco hay noticias sobre el Centro Integrado de Formación Profesional o las peticiones de nuevos ciclos formativos que se demandan». En el caso de Baeza, las previsiones apuntan a la pérdida de tres líneas en varios colegios.

En Peal de Becerro «siguen esperando las obras del nuevo colegio», según Viedma, «como tampoco la Junta ha arreglado el muro del Colegio de Fuerte del Rey ni ha intervenido en el tejado del Colegio Rural de Hoya del Salobral». También denuncia la inacción en el colegio de Carboneros, con un grave deterioro de sus instalaciones, o en Navas de San Juan, donde dos centros también están esperando intervenciones en tejados, cerramientos y climatización.

Por último, el socialista denuncia el recorte de unidades en Secundaria, en institutos como el San Juan de la Cruz de Úbeda o el Gil de Zático de Torreperogil.