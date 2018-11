Arranca la campaña de los pactos Maribel Lozano (PP), Ángeles Férriz (PSOE), Mónica Moreno (Cs) y José Luis Cano (Adelante Andalucía) durante la sesión de fotos en La Carrera. / POVEDA Los acuciantes problemas de los jienenses pugnan por hacerse oír en un escenario nuevo de cuatro grandes fuerzas, dominado por los acuerdos postelectorales JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 16 noviembre 2018, 01:25

Que sus señorías no actúan igual en el Parlamento que fuera no es nuevo. Lo dijo bien hace ya casi un siglo el periodista y diputado Enrique de Tapia: «En los pasillos se dice todo lo que se piensa sin pensar todo lo que se dice; en el hemiciclo hay que pensar lo que se dice, aunque no se diga lo que se piensa».

Lejos aún de los debates de la undécima legislatura andaluza en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas sevillano, quedamos en La Carrera jienense con los cabeza de lista de las cuatro principales fuerzas en la provincia para iniciar la campaña oficial, porque la oficiosa hace tiempo que la empezaron, y les oímos hablar de sus hijos, de sus parejas, de la dificultad de posar en las fotos, de las redes sociales, etcétera. Del trajín de vida que llevan, con varios debates a cuatro ya a sus espaldas, en Bedmar o Torreperogil, por ejemplo. Y comentan los nervios de la primera vez, si antes había tantos debates o por qué ahora hay más.

Porque, de los cuatro, hay una candidata novísima (Mónica Moreno, de Cs, empresaria hasta hace unos días), dos políticos nuevos en estas lides (la exalcaldesa de Torredonjimeno, Maribel Lozano, del PP, y el exconcejal de IU en la capital y ahora en Podemos, José Luis Cano, de Adelante Andalucía) y una veterana, Ángeles Férriz, aunque nueva en encabezar la lista del PSOE, con lo que ello comporta de esfuerzo añadido.

Y los cuatro - o las cuatro, porque son mayoría ellas - es muy probable que consigan acta al Parlamento el día 2 de diciembre, reflejo de la principal novedad de estas elecciones autonómicas: cuatro fuerzas mayoritarias que pueden decidir quién gobierna. Es verdad que en 2015 ya estaban las llamadas 'fuerzas del cambio', pero es el escenario político el que ha cambiado, y mucho, en este tiempo.

De hecho, de los 11 parlamentarios jienenses, el PSOE logró seis, el PP tuvo cuatro e IU, uno. Por lo que el bipartidismo resistió en Jaén, con el 72% de los votos, por encima de la media andaluza. Y es que Ciudadanos era aún incipiente más allá de Cataluña (5,9%) y Podemos (11%) e IU (5,7%) fueron por separado, mientras que ahora lo hacen juntos. Y el CIS de esta semana coincide con la mayoría de las encuestas en dar la victoria al PSOE, aunque lejos ya de los tiempos de la mayoría absoluta y del bipartidismo fuerte (en 2012, sin ir más lejos, PSOE y PP lograron el 85%), y las otras tres fuerzas están en un empate técnico, por lo que la principal incógnita de la precampaña, y también lo será de esta campaña, es quiénes podrán y querrán pactar.

De ahí también la proliferación actual de debates y que los cuatro coincidan en que los pactos es la pregunta recurrente allí por donde van, aunque la decisión final les trascienda y prefieran centrarse en los problemas, no pocos, de la provincia, como el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes, su marcha, la despoblación, la falta de tejido industrial, de necesidad de continuar con las infraestructuras por carretera y de rescatar las ferroviarias, el aumento de los regadíos para la agricultura (la conducciones de la prensa de Siles), planes de empleo, más inversión en sanidad y educación, etcétera.

Una campaña que reconocen muy austera en gastos y, a la vez, profesionalizada y mediática, con argumentario que les suministra el partido, responsables de prensa y pocos mítines como antaño. Y con abundante presencia en las redes sociales y no solo en campaña electoral. Férriz y Cano prefieren Facebook, Moreno se inclina más por Twitter y Lozano, por el contacto personal.

Sus edades oscilan entre los 40 de Férriz y Moreno, los 47 de Lozano y los 54 de Cano. Los cuatro tienen título universitario: Férriz y Lozano son licenciadas en Derecho, Cano estudió Magisterio y Moreno, Biología. Y los cuatro suponen una renovación, en mayor o menor grado. Ángeles Férriz toma el relevo de Micaela Navarro, candidata en primera posición del PSOE en 2015; Maribel Lozano, el de Miguel Ángel García Anguita, que fue quien precisamente la introdujo en política; Mónica Moreno, el del baezano Andrés Blázquez, y José Luis Cano, el de Mercedes Barranco (Podemos) y Juan Serrano (IU).

Pero lo que más llama la atención es lo que bien que se llevan, al menos al comienzo de esta renovada campaña, aunque ellos confían en terminarla igual. Eso no quita para que se den «un zasca dialéctico» en los debates, pero, como dicen los futbolistas, lo que ocurre en el terreno de juego, se queda en él. Fueran hablan de otras cosas y se buen rollo se percibe en la sesión de fotos.