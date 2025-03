El arma que mandó a prisión al patrón de Jaén

Enara López de la Peña Jaén Domingo, 30 de marzo 2025, 13:42 Comenta Compartir

Los «negritos». Así se refería G. V., empresario de Villacarrillo, a los temporeros inmigrantes que trabajaban para él durante el juicio en el que se le condenó por explotación laboral. Entonces fue absuelto por la desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly, maliense de 22 años, que durante la campaña de la aceituna de 2013 levantó su voz para decir que no seguiría trabajando en las mismas condiciones. Sin contrato ni dados de alta, hacinados en naves donde debían pagar con su escaso sueldo –unos 30 euros el jornal– la luz y el agua. Situación que, al parecer, poco cambió con el tiempo y con la que se habrían encontrado los investigadores una década después, cuando regresaron a la localidad jienense en búsqueda de otro temporero, Ibrahima Diouf, senegalés de 33 años que, al parecer, también se habría enfrentado a su patrón y, según los indicios, no lo contaría.

Son unas 350 las páginas del informe que ha presentado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo. En ellas se describe el resultado de años de investigación, donde se recopila el trabajo realizado por miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim), medios de apoyo como la Unidad de Caballería o drones, así como el Servicio Cinológico, con perros que rastrearon palmo a palmo los terrenos propiedad del empresario en busca de restos biológico.

Pues en este caso, el que levanta más sospechas y lo mantiene abierto, es la falta de un cuerpo. Fue el 5 de enero de 2021 cuando se denunció la desaparición de Ibrahima. Tendría que haber cogido un autobús a Huelva –tenía el billete comprado– para la campaña de la fresa al que no llegó. Al parecer, habría ido a hablar con su patrón para pedirle el dinero que le debía antes de marcharse. Después no se supo más de él.

Nada más activarse el protocolo de búsqueda, la Guardia Civil peinó el lugar, se pidió colaboración ciudadana, con vídeos en los que podría aparecer la imagen de Ibrahima. Se solicitó, entre otros, vídeos de la cabalgata de los Reyes Magos, que coincidió en fechas con la desaparición del senegalés. Pero no se obtuvieron resultados.

La investigación continuaba abierta, con un despliegue más amplio el 2023. En aquel momento se centraron en otras propiedades del empresario y se inspeccionó una finca de olivar en Villanueva del Arzobispo, así como un pozo de la zona. Se removió la tierra, se usaron rádares, caballos y más perros. Tampoco salió nada en claro, solo indicios, y gran parte de los agentes desplazados desde Madrid regresaron, dejando que otros equipos continuaran con el caso a un nivel menos llamativo. Pero nunca se ha dejado de buscar, es lo que trasladan las fuentes cercanas al caso. Siempre se ha intentado dar con cualquier pista que aclarara lo que ocurrió aquel fatídico día de enero.

Las idas y venidas de la Guardia Civil no fueron en balde, y es que gracias a ello sus pesquisas quedaron reflejadas en unas 350 páginas de un informe que fue presentado al juez de Villacarrillo, el cual abrió la puerta a una posibilidad, una opción de que realmente se podría averiguar el paradero de Ibrahima.

Así, el 17 de marzo de este año, los villacarrillenses se encontraron con un nuevo despliegue de agentes en sus calles, que se focalizaron en el municipio, en concreto en la vivienda del empresario y en garajes propiedad de la familia. El sospechoso permanecía en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil de Baeza, a unos 40 kilómetros de distancia de su casa. Tenían 72 horas para dar con algo que convenciera al juez para enviarlo a prisión provisional. Desde dentro la respuesta se veía evidente, pero se requería de pruebas que validaran la decisión.

Se volvió a revisar cada rincón, cada maceta del patio de la casa, cada armario y cajón. Fue así como localizaron un arma con sus balas. Una pistola que en 2023 no estaba, o no apareció. Un indicio de que el sospechoso principal podría ocultar algo más.

Este descubrimiento fue clave para que se decretara, tal como solicitaba la fiscal del caso, el ingreso en prisión de forma provisional, comunicada y sin fianza, justo al cumplir los tres días de plazo de la detención.

A juicio en 2026

La investigación no ha concluido. La fase de instrucción sigue abierta y se suman los últimos hallazgos, con el análisis balístico del arma encontrada, así como la transcripción de las declaraciones de testigos o detalles que serán esenciales en el juicio. La previsión es que para este verano puedan atarse los últimos cabos pendientes y, a partir de ahí, continuar su camino por los juzgados, con la redacción del escrito de calificación del Ministerio Fiscal en el que se concretará si finalmente se pide pena para G. V. por homicidio, como la razón por la que ha entrado en la cárcel, o por desaparición forzosa, mismo delito por el que ya fue absuelto en 2016. En aquel entonces localizaron unas orejeras de Tidiany en una de las fincas del empresario, sin manchas ni signos de llevar allí mucho tiempo. No obstante, no bastó para demostrar su culpabilidad.

Sí fue condenado, en cambio, por explotación laboral y el tribunal aseguró en la sentencia que «existía engaño y abuso máxime tratándose de unos trabajadores extranjeros inmigrantes algunos de ellos sin papeles y que además tampoco conocían, apenas, el idioma español».

En principio, en caso de homicidio, sería un jurado popular el encargado de debatir sobre la inocencia o no del patrón, con dos temporeros desaparecidos en situaciones similares separados por apenas unos años. La agenda de la Audiencia Provincial de Jaén lo marcaría para la segunda mitad de 2026. Entonces G. V. se volverá a sentar en el banquillo de los acusados de la sala de vistas de la Audiencia, con un jurado que escuchará su relato y se comprobará si sigue llamando a sus trabajadores «negritos».

