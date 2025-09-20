Arde el autobús de un equipo de fútbol de Málaga que jugaba en Jaén El fuego ha obligado a estacionar en la A-92 en Granada, donde un carril de la autovía se mantiene cerrado al tráfico

Un autobús ha ardido este sábado a mediodía en la A-92 en la provincia de Granada. Los pasajeros serían miembros de un equipo deportivo, según ha informado el 112 a este periódico, que ha confirmado que no se han registrado heridos.

El servicio de emergencias ha recibido el aviso a las 15.05 horas de este 20 de septiembre. La Guardia Civil ha llegado al lugar de los hechos alededor de las 15.15 horas. El conductor de un autobús, al percibir que este estaba averiado, había tenido que parar en el arcén, en el kilómetro 241 de la A-92 hacia Granada, cerca de la salida de Albolote, en el cruce con la GR-30 sentido Jaén.

Nada más estacionar, el autobús ha empezado a arder, pero ha dado tiempo a que todos los pasajeros salieran por su propio pie. Conductores que han presenciado el suceso cuentan que se encontraban en el arcén, varios metros más adelante, mientras las llamas hacían caer la parte trasera del vehículo.

Hasta allí se han desplazado Bomberos del Parque Norte de Granada. Por el momento, no se conocen las causas del fuego. Las llamas se han iniciado en la parte trasera del autobús y se han extendido por todo el vehículo.

Los bomberos han llegado al lugar de los hechos alrededor de las 16.00 horas y han empezado a apagar el vehículo. La A-92 se ha cortado completamente al tráfico durante diez minutos por la gran acumulación de humo y, posteriormente, se ha reanudado la circulación solo por un carril. Así se mantiene a estas horas, hasta que se pueda retirar lo que queda del transporte, que ha quedado completamente calcinado.

El autobús desplazaba a un equipo de futbol de menores de Málaga que se desplazaba hacia Jaén para jugar un partido. Los pasajeros han quedado en una parte tras el arcén de la vía para protegerse de las llamas.