El archivo de la Memoria Histórica triplica sus fondos y ya suma 15.000 expedientes

El Archivo Digital de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, que está alojado en la página web de la Diputación, ha triplicado sus ... fondos desde que se abrió hace casi una década y ya contiene 15.000 expedientes y alrededor de un millón de imágenes de jienenses represaliados tras la Guerra Civil española.

Así lo indicó este miércoles el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, en una comparecencia junto a la vicepresidenta segunda y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, y el gerente de este organismo, Salvador Contreras.

El proyecto comenzó su andadura en 2016 con más de 5.000 expedientes digitalizados y cerca de 300.000 imágenes que fundamentalmente procedían del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla. Ahora, «gracias a la labor constante» del Instituto de Estudios Giennenses, se ha podido «triplicar esas cifras y son ya 15.000 expedientes y en torno a un millón de imágenes las que se pueden consultar en este repositorio documental».

«Se trata de una cifra importante, no definitiva, porque seguimos trabajando y prevemos que esa cifra se va a incrementar con más expedientes procedentes tanto del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla como de otros archivos donde podremos encontrar información relacionada con jiennenses encausados en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil», explicó Reyes.

Tras destacar el «incalculable valor histórico» de este archivo, felicitó al IEG y a su personal por la labor realizada a lo largo de todos estos años dando respuesta al objetivo «de digitalizar y dar a conocer los expedientes de aquellas personas de la provincia de Jaén que fueron represaliados tras la Guerra Civil».

En este sentido, señaló que este portal web «está permitiendo que esta información, tan importante y tan valiosa sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de España, pueda estar a disposición de familias, estudiosos e investigadores».