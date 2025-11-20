Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francisca Medina, Paco Reyes y Salvador Contreras. Ideal

El archivo de la Memoria Histórica triplica sus fondos y ya suma 15.000 expedientes

El Instituto de Estudios Giennenses de Diputación lleva trabajando más de una década para nutrir este portal web

Ideal

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

El Archivo Digital de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, que está alojado en la página web de la Diputación, ha triplicado sus ... fondos desde que se abrió hace casi una década y ya contiene 15.000 expedientes y alrededor de un millón de imágenes de jienenses represaliados tras la Guerra Civil española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  7. 7 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  8. 8 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno
  9. 9 El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional
  10. 10 Sorpresa en la Junta ante las declaraciones del rector de la UJA, que desmienten

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El archivo de la Memoria Histórica triplica sus fondos y ya suma 15.000 expedientes

El archivo de la Memoria Histórica triplica sus fondos y ya suma 15.000 expedientes