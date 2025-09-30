Aprobado el primer avance del PGOM de la capital El Ayuntamiento inicia el proceso de recuperación de caminos públicos de Otiñar, aumentará el número de aparcamientos y se acoge a las medidas de alivio financiero de Hacienda

Manuela Millán Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Pleno 'intenso'. La corporación municipal dice adiós al mes de septiembre con importantes decisiones en materia económica, de movilidad y de turismo, sesión que ha comenzado guardando un minuto de silencio en memoria del que fuera concejal del PSOE en los años 80, José Manzaneda. Uno de los asuntos de mayor relevancia ha sido la aprobación del primer avance del PGOM, el plan urbanístico de la ciudad, que sembrará las bases del futuro.

La concejala de Urbanismo, África Colomo, señala que se trata del primer avance, que llega con tres meses de retraso tras tener que subsanar algunas limitaciones, y que a partir de ahora «se someterá a un proceso público». El siguiente paso será que la Junta emita los informes correspondientes. Durante el debate, desde Vox señalan que «la falta de información y la celeridad les hace imposible tener un posicionamiento», por lo que esperarán a los informes de la Junta.

Por su parte, desde el PP, la edil Carmen Colmenero también ha afeado que «no se haya tenido en cuenta al resto de grupos, a los que se les ha informado tarde y mal». Aún así, han apoyado este primer avance que dio los primeros pasos con el gobierno de PP y JM+. Colomo, por su parte, le ha recordado a los 'populares', que exigen que pase cada paso por comisión de seguimiento, que «nunca llegaron a ponerla en marcha».

En materia económica, el Ayuntamiento aprueba la modificación de las condiciones financieras que darán la posibilidad de ampliar el plazo, en diez años, de devolución de préstamos, tras una propuesta del Ministerio de Hacienda. Una medida criticada por el PP, que lamenta que «no se hayan cumplido los acuerdos de gobierno entre PSOE y JM+» que propiciaron la moción de censura. «Ni medidas de alivio, ni mejoras», señala el concejal 'popular' Chema Álvarez.

Cultura

También el pleno ha dado luz verde al inicio de la recuperación de algunos de los caminos rurales que pertenecen al entorno de Otíñar, tras el respaldo de la justicia, que señala, tras años de pleitos, que tanto el castillo como la aldea son propiedad municipal. Ahora se pretende recuperar estos caminos para poner en valor la zona.

También se ha aprobado el nombramiento de numerosas calles de la ciudad, especialmente en el entorno del estadio de La Victoria, con nombres relacionados con el Real Jaén.

Tal y como se ha ido anunciando estos meses, se van a impulsar, una vez aprobado por pleno, nuevos aparcamientos. En concreto, será una dotación con 93 nuevas plazas de aparcamiento a los barrios de Santa Isabel y La Glorieta, en concreto en el CEIP Muñoz Garnica y la calle Doctor Azpitarte que se suman a las 50 que tendrán los Goya y las 26 ya en marcha en el anejo del Ruiz Jiménez.

Asimismo, el Ayuntamiento ha desestimado una petición de expropiación de la plaza de toros de Jaén por sus propietarios por 23 millones de euros por ser improcedente. Del mismo modo, se ha aprobado el II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y se han concedido diversas condecoraciones a la Policía Local.