JM+ «aprieta plazos al PSOE para agilizar la hoja de ruta inmediata» con Jaén

Se anunció y se ha hecho. La canícula de agosto ha sido la fecha del encuentro en el que Jaén Merece Más se ha sentado en la mesa con el PSOE para analizar el acuerdo de gobernabilidad por el que los socialistas cogobiernan el Ayuntamiento de Jaén.

En la reunión, los del partido de Camacho «fueron muy claros y mostraron su malestar ante el lento avance de los acuerdos, lo que requería una revisión. Situación similar a la vivida anteriormente con el PP», según recoge un comunicado de prensa de la formación política. «Exigen al PSOE hechos tangibles inmediatos, cosas incluso sencillas como rotular el nombre de Jaén en las autovías del Estado en provincias como Málaga o Sevilla y aportan un estudio y nombre de vías a tratar como son la AP-46, A-7, MA-45 o la A-4, entre otras. Pero sin duda, uno de los empeños de JM+ radica en las declaraciones de Zona Franca y Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en Jaén para generar un foco de creación de empleo, hasta el punto de que el partido provincialista ha aportado su propia documentación. Los papeles fueron entregados en mano a los asistentes con el compromiso de traslado a los ministerios competentes.

Fondo de inversión

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, entregó también a la representación socialista una copia de la aprobación de Consejo de Ministros de 2023 por 30 millones para el FITE de Teruel, para que sirva de referencia para articular ya su equivalente en Jaén, el FIJA (Fondo de Inversiones de Jaén), uno de los puntos más importantes de los pactados y que supone un fondo específico para la provincia de Jaén para corregir el desequilibrio territorial causado por décadas de falta de inversiones e infraestructuras. Con este documento, JM+ demuestra que lo que en justicia solicitan para Jaén es totalmente viable «y si se quiere, se puede y Jaén no puede esperar más tras la inacción de unos y otros».

En lo que respecta a la integración ferroviaria, el Gobierno está ya tratando las mejoras propuestas por Jaén Merece Más para ampliar las pasarelas peatonales, construir una nueva estación intermodal en Renfe y que los autobuses accedan desde carretera de Fuerte del Rey, evitando su circulación por el barrio del Bulevar. Para el tren, Jaén Merece Más refuerza su postura de conectar Jaén con Madrid en 2,5 horas por la línea convencional renovando la infraestructura y sustituyendo los trenes por otros de Altas Prestaciones de la serie 480, serie 121 o similares, incluso para los destinos en sentido a Cádiz. Han emplazado al PSOE a mantener una reunión tripartita entre ambos partidos y representantes técnicos del sector ferroviario provincial para escuchar su exposición y propuestas concretas «que desde Jaén Merece Más estamos plenamente convencidos que hay que atender sin más demora».

Avances

Jaén Merece Más pide «un acelerón y hechos tangibles», a pesar de «avances del pacto como la aprobación por parte del Consejo de Ministros de 175 millones para infraestructuras hidráulicas, la incorporación por primera vez de Jaén a la planificación eléctrica nacional, la ampliación de la inversión al CETEDEX y la llegada de empresas tecnológicas como SAPA o Escribano», o ciertos avances en materia ferroviaria plasmados en los 14 millones para la autopista ferroviaria en la provincia de Jaén, otros 130 aprobados para mejoras en el trayecto de tren a Madrid y Cádiz, o la propuesta en firme de la estación intermodal y 45 millones para la integración urbana del ferrocarril, la aportación de 47 millones de la PIE del Estado a las cuentas del Ayuntamiento de Jaén y la aprobación en abril del paquete con medidas de flexibilidad financiera a 10 años.