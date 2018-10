«Apoyé a Casado porque viene de abajo, como yo» Erik Domínguez Guerola. / IDEAL Perfil de Erik Domínguez Candidato número 2 del PP al Parlamento andaluz | Es la sorpresa emergente en el PP, concejal en Guarromán, «liberal en economía y contundente» en la unidad de España JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 26 octubre 2018, 01:19

Es la figura emergente del Partido Popular jienense después de que, de forma inesperada, fuera elegido anteayer candidato en segundo lugar para las elecciones autonómicas del próximo día 2 de diciembre. Un carrera meteórica que le puede llevar de Guarromán, donde es concejal de Hacienda, Economía y Empleo, al Parlamento andaluz, a sus 35 años y tras solo ocho en el PP.

Erik Domínguez Guerola (Motrico, Guipúzcoa, 1983), de nombre nórdico y familia guarromanense, regresó del País Vasco con diez años, estudió Relaciones Laborales en la Universidad de Jaén, diplomatura que complemento con estudios en la Cátedra Jean Monet, Cátedra de Experto en Derechos Humanos por la ONU y Postgrado en Israel, lo que le permitió conocer medio mundo, estando por ejemplo de observador internacional en las elecciones de Venezuela de 2008. Trabaja por cuenta ajena desde más de una década en una asesoría fiscal de Guarromán, municipio gobernado históricamente por el PSOE, hasta 2015. Esta casado y tiene dos hijos.

-¿Quién es?

-Tengo claro que vengo de un municipio pequeño, que representa el anhelo que mi partido tiene de conquistar la Junta de Andalucía después de casi cuatro décadas de gobierno del PSOE. Tengo claro de donde vengo, pero soy una persona muy dinámica, inconformista por naturaleza, y tengo una ilusión calcada de mi presidente nacional, Pablo Casado, y de mi presidente provincial, Juan Diego Requena.

-¿Y políticamente cómo es?

-Liberal en lo económico, plural y conservador en ciertos aspectos. Soy bastante contundente en la territorialidad (unidad de España) y moderado por los viajes hechos. Y abierto. En el Ayuntamiento de Guarromán hemos logrado firmar un convenio colectivo que estaba atrancado, hemos llegado a acuerdos y saneado las arcas.

-¿Cómo se siente tras su elección?

-Muy emocionado y contento. Es una oportunidad para seguir trabajando al servicio de los demás e implica poder llegar a más gente. Agradezco la confianza en mí y siento una alegría y satisfacción enormes.

-¿Por qué apoyó a Pablo Casado?

-Fui su representante oficial de campaña en Jaén (en las primarias de julio), en una provincia aliada mayoritariamente con Cospedal y Sáenz de Santamaría. Me decanté por él porque es joven como yo, viene de abajo, ha pasado por todos los estamentos del partido y, salvando las diferencias, su cargo anterior en el PP nacional es similar al mío en el PP provincial (es vicesecretario de Comunicación). Y ello me ha llevado a un proceso en el que él ha confiado en mí, al igual que la dirección provincial, que me ha apoyado en todo.

-¿Qué vio en él, porque al principio no era el favorito?

-Su dinamismo, su juventud...

-¿Qué espera de las próximas elecciones autonómicas?

-Espero que ganemos y acabar con 40 años de gobierno del mismo color, por higiene democrática, porque para preservar esa limpieza, a veces es necesario abrir ventanas y que entre aire fresco. El cambio que Andalucía merece y necesita.

-Está en la Asociación Andalucía-Israel que tiene asignada la Casa de los Artistas en Jaén y que los vecinos reclaman al estar cerrada.

-No la llegamos a ocupar, la tenemos en uso precario, no demanial. Al final no recibimos el escrito para hacerlo. La vamos a dejar, hacemos las actividades fuera (colabora con el Ayuntamiento e Iuventa en impulsar el Premio Ibn Shaprut).