La aportación de Jaén a Hacienda crece un 20% en el semestre hasta los 364 millones

El Ministerio de Hacienda se frota las manos con Jaén. Durante los seis primeros meses del 2025 la provincia ha aportado un total de 364. ... 855 millones de euros a la Agencia Tributaria en forma de impuestos al cierre del mes de junio. Una cifra que supone un incremento de casi el 21% (20,9) respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo muestran los datos hechos públicos por el Ministerio en el último informe de recaudación publicado a finales de julio. En dicho documento se muestra que el crecimiento en Jaén ha sido el doble que a nivel nacional, que ha registrado un aumento de ingresos a la Hacienda Pública de en torno al 10% hasta alcanzar los 134.854 millones de euros.

El crecimiento en Jaén es el segundo más alto de toda Andalucía, tan solo superado por Almería, donde la recaudación se dispara un 32% hasta superar los 450 millones. De hecho, el dato provincia es casi el doble de alto que la media andaluza, que se sitúa en una subida del 12,5% hasta los 9.944 millones de euros.

Si el pódium se ordena por volumen recaudado, lo encabeza Madrid, con 62.781 millones de euros en el primer semestre, con un crecimiento idéntico al nacional (10,4%), seguida de Barcelona, con 22.216 millones, que tiene un ascenso algo más parco (5,4%). Les siguen Valencia (6.806 millones de euros), Sevilla (3.497), Baleares (2.739 millones), Alicante (2.603), La Coruña (2.522), Vizcaya (2.360) y Málaga (2.329). Respecto al volumen de recaudación por los diferentes impuestos, en la provincia de Jaén el que consigue unos datos más altos es el IVA, con un total de 190,677 millones de euros. Una buena cifra con un impresionante incremento del 25%, pues en el primer semestre de 2024 se recaudó con este impuesto un total de 152,022 millones de euros.

El segundo más importante por volumen de recaudación es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que mantiene la tendencia de crecimiento con una subida del 21%, hasta situarse en los 125. 937 millones de euros. Una subida aún mayor respecto al dato nacional, pues en el conjunto de España la subida alcanza el 9%.

Mayor crecimiento

Sin embargo, el mayor crecimiento se da en los denominados 'Impuestos Especiales', que según define Hacienda «son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, la introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes». En la provincia el incremento de la recaudación por este gravamen ha sido del 47,8% hasta superar los 1,5 millones de euros.

Otros dos que crecen, aunque a un ritmo menor, son el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ambos con un 11,5%. La recaudación, sin embargo, es muy superior en el primero, con 33,8 millones de euros, mientras que el segundo solo asciende a uno y medio.

El único tributo que registra una menor recaudación en Jaén durante este primer semestre ha sido el Impuesto sobre Tráfico, que ha sufrido un vertiginoso descenso del 85%, hasta situarse en los tres millones de euros.

Según los técnicos de Hacienda, los principales elementos que impulsaron la recaudación en la primera mitad del año a nivel nacional fueron tres. El primero de ellos es el dinamismo de las retenciones del trabajo y del capital mobiliario, que se traducen en el notable crecimiento del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.

El segundo elemento es el aumento de los ingresos por IVA , incluso sin tener en cuenta el impacto de la normalización de los tipos en los productos energéticos y de alimentación básica. Y el tercero son los cambios normativos, que añaden cerca de 3.000 millones de euros a la recaudación que suponen 2,4 puntos de aportación al crecimiento de la misma.