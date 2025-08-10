Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Avenida de Madrid de la capital jienense. Ideal

La aportación de Jaén a Hacienda crece un 20% en el semestre hasta los 364 millones

La recaudación de impuestos en la provincia crece el doble que la media española, con una subida destacada del IRPF y el IVA

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:29

El Ministerio de Hacienda se frota las manos con Jaén. Durante los seis primeros meses del 2025 la provincia ha aportado un total de 364. ... 855 millones de euros a la Agencia Tributaria en forma de impuestos al cierre del mes de junio. Una cifra que supone un incremento de casi el 21% (20,9) respecto al mismo periodo del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca
  2. 2 Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo
  3. 3 Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla
  4. 4

    Malestar en Huelma por los continuos cortes de agua
  5. 5 La pretendida puesta en valor del Camino Eufrasiano toma otro impulso
  6. 6 Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad
  7. 7 La asociación Ameco lucha con un proyecto que las aves urbanas no caigan en la ciudad
  8. 8

    La producción de almendras aumenta un 20% gracias a las nuevas plantaciones
  9. 9

    «Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»
  10. 10 El Barça engrasa la máquina a costa del Como

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La aportación de Jaén a Hacienda crece un 20% en el semestre hasta los 364 millones

La aportación de Jaén a Hacienda crece un 20% en el semestre hasta los 364 millones