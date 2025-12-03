Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto en la Subdelegación del Gobierno en Jaén. E. L.

Aplauso en Jaén a la defensa de la educación pública, la salud y la protección social

Los Premios Constitución reconocen a Fampa 'Los Olivos', Ajicam y la Asociación de Autismo de Jaén

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

Valores sociales y democráticos, que abarcan derechos tan básicos como la educación, la sanidad pública y la protección social. Con esta idea se ha reconocido ... este miércoles a tres instituciones de Jaén, durante el acto institucional conmemorativo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución Española de 1978, celebrado hoy en el Salón del Trono. Se trata de Fampa 'Los Olivos', Ajicam y la Asociación de Autismo de Jaén.

