Aplauso en Jaén a la defensa de la educación pública, la salud y la protección social

Valores sociales y democráticos, que abarcan derechos tan básicos como la educación, la sanidad pública y la protección social. Con esta idea se ha reconocido ... este miércoles a tres instituciones de Jaén, durante el acto institucional conmemorativo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución Española de 1978, celebrado hoy en el Salón del Trono. Se trata de Fampa 'Los Olivos', Ajicam y la Asociación de Autismo de Jaén.

El Subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado la necesidad de defender la «España de lo público» y «el logrado Estado de Bienestar» durante . «Nuestra Constitución recoge la España de lo público y la defensa de un Estado del Bienestar fuerte, robusto y equitativo, que permita cohesionar nuestro territorio y que impida la generación de desigualdades en nuestra sociedad», ha señalado Fernández.

Ampliar Gema Liébana, Manuel Fernández, Belén Navarro y Manoli Gálvez. E. L.

Por ello ha puesto en valor el trabajo que desarrollan las tres entidades galardonadas este año con los Premios Constitución: «Representan valores sociales y democráticos que están recogidos en la Constitución Española y que abarcan materias tan relevantes como el derecho a una educación y sanidad pública y de calidad, así como el derecho a la protección social o la atención a la dependencia».

El subdelegado del Gobierno se ha referido al acto como «una celebración de nuestra identidad como españoles» y «una reafirmación de nuestro compromiso con los valores que nos hacen únicos, con los valores que representan aquí los hombres y mujeres de Autismo Jaén, Ajicam y Fampa 'Los Olivos', con los que también hemos construido una sociedad más justa y equitativa, con unos derechos y libertades legados por quienes nos precedieron».

«Un achuchón»

Desde la Asociación Provincial de Padres y Madres Fampa 'Los OIivos', la presidenta Belén Navarro señalaba que «es de agradecer» el reconocimiento, que lo sienten como «un golpe en la espalda, un achuchón» por el «gran trabajo» realizado durante 40 años en defensa de la escuela pública. Enmarcado en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha reivindicado la importancia de la igualdad condiciones, «es importante estar aquí, el vernos reflejados y representar a las Ampas de escuelas públicas, tan importantes en la sociedad».

Gema Liébana, presidenta de la Asociación Jiennense del Cáncer de Mama, Ajicam, ha declarado que reciben el premio «con mucha alegría». Admite que ha sido «un año complicado», pero que deben estar «a disposición de los pacientes, es lo fundamental». «Si hay que salir a la calle, se sale; si hay que dar una queja a colectivo, lo haremos, igual que se ha venido haciendo anteriormente», decía. Destaca que tratan un «unto muy delicado», como es el relativo a la salud, que «es lo más importante que tenemos» y que «para eso estamos: »Para abrirnos, porque desde Ajicam siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo«.

De la Asociación Autismo Jaén, Manoli Gálvez, su presidenta, ha recordado que tienen detrás una trayectoria de 30 años, y reciben el premio «muy contentos». Hace hincapié en que «esto no es un hobby, es una necesidad», en su caso provocada por los hijos, «para necesidad que no están cubiertas». «El premio nos da un impulso, porque estamos cansadas, pero también muy agradecidas de que, por lo menos, premien al colectivo», afirma. Representa a casi 300 familias, con una atención temprana específica desde que nacen y se acompaña durante «todo el transcurso de su vida, porque el trastorno no llega a desaparecer». «Hay que atender a cada uno según sus necesidades de apoyo», asevera.

La entrega de estos reconocimientos se ha realizado en el acto central del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución que también ha contado con la presencia del alcalde de Jaén, Julio Millán, el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, el vicepresidente Primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre; el presidente de la Audiencia Provincial, Rafael Morales; la Secretaria General de la UJA, María José Carazo, o el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Lozano; entre otras autoridades civiles, judiciales y militares de la provincia de Jaén.