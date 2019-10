La apertura de la nueva sede judicial se retrasa entre quejas de los jueces «Se está generando una caos en la organización judicial», dice el juez Decano de Jaén, que insiste en que la Junta les prometió trasladarse el pasado mes de julio LAURA VELASCO Lunes, 14 octubre 2019, 18:03

Una sede judicial que no llega y unos profesionales de la justicia cansados de esperar. El juez Decano de Jaén, Humberto Herrera, ha exigido a la Junta de Andalucía la apertura de la nueve sede judicial donde irán ubicados los juzgados de Primera Instancia 1, 2 y 7, después de que un problema con el contrato del suministro eléctrico esté retrasando nuevamente su apertura. «Se está generando una caos en la organización judicial», indica Humberto Herrera, al tiempo que insiste en que un problema de carácter administrativo no puede retrasar más la entrada en funcionamiento de la nueva sede judicial.

Ha recordado que desde noviembre de 2018 el Juzgado de Primera Instancia número 7, el último de nueva creación en Jaén capital, se encuentra provisionalmente funcionando en las instalaciones del edificio del 112. Además, el 1 y 2 están en una sede que no cumple con los requisitos mínimos, ya que tienen problemas de humedades. «Se dijo en su día que las instalaciones del Juzgado número 7 serían provisionales, y el 30 de noviembre se cumple un año. Además, los juzgados 1 y 2 tienen problemas de goteras y no están adaptados a las personas con discapacidad, con accesos complicados y llenos de escaleras», ha agregado.

«Nos prometieron que a mediados de julio estaríamos en la nueva sede y ya estamos en octubre y seguimos sin tener una fecha cerrada. Los titulares de los juzgados estaban informados para hacer el traslado, los funcionarios con todo organizado, para que no se traspapele ningún procedimiento, algo que les preocupa, pero esto se está alargando demasiado», ha señalado Herrera, añadiendo que los juzgados necesitan trabajar con una fecha que permita que «el justiciable esté bien atendido», pero también facilitar el trabajo a los operadores judiciales como abogados, procurados y el propio personal del juzgado».

Videoconferencia

Asimismo, Herrera ha informado de que la sede provisional del 7 no cuenta con el sistema de videoconferencia, por lo que cada vez que hay que hacer una, obliga a trasladarse a otras sedes. Por otro lado, el juzgado número 2 está celebrando las vistas provisionalmente en la sala de vista del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén. «En este juzgado hay tres magistrados que necesitan un espacio del que no disponen. Solicitan salas y les vamos coincidiendo las que hay. Es una situación muy complicada para el tremendo ritmo de trabajo que tienen, con miles de demandas sin incoar», ha apuntado.

Según Humberto Herrera, aún no se ha suspendido ningún procedimiento, pero el «caos organizativo» es serio. «Es esencial saber con seguridad el sitio exacto en el que se va a llevar a cabo, por eso prestamos un servicio público. Hay que indicarle al ciudadano dónde se va a celebrar el juicio con antelación, si luego se va cambiando el lugar un testigo puede perderse o alguna de las partes puede no presentarse, y sería un problema. No podemos continuar así cuando tenemos un edificio en perfecto estado esperando a que podamos trasladarnos y al que ahora no podemos entrar por un problema con la luz», ha agregado Herrera, al tiempo que incide en exigir una rápida solución que ponga fin a esta situación.

Motivo de la demora

Según ha informado la Junta, hoy Endesa ha hecho el cambio de titularidad del contrato, algo que estaba solicitado, puesto que antes estaba a nombre del arrendatario, que es el que ha hecho la obra. «Es el trámite normal en este tipo de contrato que incluye obras y el arrendamiento. Lo que estamos tramitando es el aumento de potencia ahora que está el contrato a nuestro nombre. El arrendatario tenía contratada una potencia para las obras pero para el día a día del juzgado es necesaria incrementarla para evitar los cortes de luz. El plazo ya depende de lo que tarde Endesa en llevarlo a efecto», ha recalcado. Mientras tanto, añade la Junta, «el mobiliario ya está preparado y una vez que esté incrementado ya se podrá trasladar todo el personal a los juzgados».