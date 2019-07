«La apertura de la calle Hurtado no es suficiente para mantener el mercado a flote» Tras una semana desde los cambios realizados en la peatonalización del centro, los comerciantes no han notado un gran cambio IRENE MORAL GARCÍA JAÉN Lunes, 8 julio 2019, 01:24

El día 1 de julio se pusieron en marcha las medidas del nuevo gobierno municipal que permitían a los conductores incorporarse a la calle Hurtado por Plaza San Ildefonso y desde ahí acceder al aparcamiento de San Francisco desde las calles Ramón y Cajal, Bernabé Soriano y Joaquín Tenorio. Hasta entonces, desde 2017 el único acceso que había tenido el Mercado era desde Álamos, Bernabé Soriano y Joaquín Tenorio, que se mantiene. De igual manera también se abrió el tramo entre Roldán y Marín y Virgen de la Capilla, a través de la plaza de la Constitución para garantizar el cambio por la avenida de Madrid.

Sin embargo, pese a estas modificaciones, aparentemente favorable, los comerciantes no han notado aún un gran cambio, algo que achacan principalmente a la fecha estival y al poco tiempo transcurrido desde la implantación de las medidas. A pesar de todo, tanto en el Mercado de San Francisco como en los comercios de Bernabé Soriano, se mantienen esperanzados con la posibilidad de que el flujo de clientes aumente una vez transcurridos los meses de verano. «El 60% del negocio cae en julio, por lo que ahora mismo solo disponemos del 40%». Aclaró el encargado de Mangasverdes. «Teniendo eso en cuenta y el poco tiempo que llevan abiertos los accesos, es normal que no hayamos notado la diferencia. A partir de Septiembre nos empezaremos a dar cuenta».

Medidas insuficientes

Sin embargo, no todo el mundo se mantiene tan optimista con este cambio. Pedro O. Gamez, comerciante del mercado de abastos, opinó que la medida le parece «insuficiente» puesto que en horario comercial se necesitarían más entradas. «Más de 400 familias vivimos de esto. Con una sola entrada no es suficiente, no basta para mantener el mercado a flote. El antiguo alcalde nos aíslo con su política y va a ser difícil salir. Yo mismo informé a Márquez Sánchez de nuestra situación y él respondió que le daba igual. Lo único que le interesaba era lucir lo nuevo de allí abajo».

Como Pedro, hay otros muchos comerciantes que se quejan del aislamiento al que se ven sometidos desde 2017 y de que la medida implantada no soluciona el problema. Desde la Asociación de Comerciantes del Mercado San Francisco, aún siguen luchando por conseguir otras mejoras y accesos que permitan una entrada más cómoda a la plaza. «Hay muchas cosas que mejorar, porque esto no es suficiente». Confirmó su presidenta, Verónica Toledano. «Queremos proponer al gobierno nuevas medidas que complementen esta, como mejoras sobre el parking, la señalización, las instalaciones y la accesibilidad».