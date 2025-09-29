¿Dónde aparcar el día de la Magna? La Junta de Seguridad ofrece los detalles de cómo será el dispositivo y los transportes durante todo el día

Manuela Millán Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento, en colaboración con diferentes entidades y empresas, ha habilitado y facilitado el acceso a plazas especiales de estacionamiento en diferentes zonas que van desde las que se habilitan habitualmente en feria en el Recinto Ferial hasta las zonas como el Aparcamiento Disuasorio del Tranvía. Además, se cuenta con la colaboración necesaria para habilitar y usar otras infraestructuras como el aparcamiento del Campus Universitario de la Universidad de Jaén, el aparcamiento del campo de fútbol de la Victoria, el aparcamiento del IJEFA, el aparcamiento del Polígono Nuevo Jaén, o el aparcamiento del Centro Comercial La Loma. Todos estos aparcamientos contarán con buses lanzadera que los conectarán con el centro de la ciudad.

Además, para autobuses se establecerán zonas de aparcamiento en la avenida de los Aparejadores y en la calle Marino Montoya (en la zona de aparcamiento del Polígono Nuevo Jaén).

En el caso de los aparcamientos de uso rotario hay que tener en cuenta que el parking de San Francisco permanecerá cerrado debido a su ubicación e imposibilidad de acceso. La Victoria, Avenida y Alameda también se verán afectados por cortes parciales, sin que llegue a producirse el cierre completo de su acceso.

De igual modo, se aconseja que los conductores que accedan desde Córdoba, aparquen sus vehículos particulares en la zona de la Avenida de los Aparejadores y el barrio de las Fuentezuelas.

Los que accedan por la carretera de Madrid, se aconseja dejar el coche en Ronda de Marroquíes, Polígono de Los Olivares, parking disuasorio del tranvía, UJA y polígono Nuevo Jaén.

Y si se accede por la carretera de Granada, se aconseja aparcar en el centro comercial La Loma, el estadio de La Victoria o el IFEJA.

Autobuses.- Todas las líneas de servicio de autobuses urbano funcionará con normalidad, en horario y recorrido habitual, hasta las 15.30 horas.

De 15.30 a 24 horas funcionará una línea especial Rotonda Donantes-Avenida Andalucía por el exterior con el siguiente recorrido: Rotonda Donantes, Av. Pascual Acosta, Jaén Plaza, CC La Loma, Rotonda IFEJA, Rotonda Salobreja, Ronda Sur, Senda de los Huertos, Juan Montilla, Circunvalación, Av. Andalucía hasta Glorieta Blas Infante. El recorrido de vuelta será el mismo. A partir de las 22 horas, el trayecto por Senda de los Huertos y Juan Montilla se realizará por Fuente de la Peña. La frecuencia de paso será de 10 minutos en ambos sentidos y la última salida desde las cabeceras a las 24 horas.

Las líneas de Puente Tablas y Las Infantas realizará sus servicios en horario habitual hasta la Rotonda de Donantes. Cerro Molina, Jontoya, Puente de la Sierra, Jabalcuz y Castillo de Santa Catalina llegarán hasta la rotonda de la Salobreja, conectando allí con la línea anterior. Valdeastillas llegará hasta rotonda de Donantes.

Autobús lanzadera

Lanzadera Vaciacostales-Av.Madrid-Rotonda Donantes. Ida y vuelta: Con una frecuencia de paso de 10 minutos con primera salida a las 9 horas desde Vaciacostales y última salida a las 24 horas desde rotonda Donantes de Sangre.

Lanzadera Polígono Nuevo Jaén- Ronda Olivares, Bulevar, Rotonda Jaén por la paz. Ida y vuelta: Con una frecuencia de 10 minutos desde las 9 horas con primera salida desde el Polígono Nuevo Jaén y última salida a las 24 horas desde Rotonda Jaén por la Paz. El recorrido por el Bulevar será por Paseo de España ascendente y descendente.

Lanzadera desde rotonda IFEJA hasta plaza Libertad: Desde las 9 horas y hasta las 15.30 horas con una frecuencia de 10 minutos. A partir de las 15.30 horas pasará por IFEJA la línea especial indicada anteriormente.

También habrá recorridos alternativos a la calle Virgen de la Cabeza que, debido al montaje de los escenarios, quedará cortada al tráfico. De esta forma, del 2 al 6 de octubre, no se podrá circular por la calle Virgen de la Cabeza por lo cual las líneas 1, 13 y Valdeastillas descenderán por la Av. De Madrid hasta las rotonda de Donantes de Sangre donde darán la vuelta para continuar por la avenida Ruiz Jiménez y desde ahí por el túnel hasta llegar a la avenida de Andalucía.

La Línea 7 subirá por Avenida de Madrid y continuará hasta calle Baeza donde girará para acceder a Paseo de la Estación y continuar su recorrido habitual.

Apeaderos provisionales para autobuses de línea regular discrecionales.- Para los servicios de autobuses regulares de línea se ha habilitado tres zonas de apeadero de pasajeros en tres zonas de la ciudad en función de la ciudad de procedencia de su viaje. De tal manera, en la Avenida de Andalucía se habilitará un apeadero para los autobuses que lleguen de corredor Córdoba, Martos y Andújar. Si el viaje procede del corredor Norte (Madrid, Linares y Bailén) el apeadero al que irá destinado el autobús (para efectuar salidas y llegadas) será el ubicado en la calle Eduardo García Triviño. Mientras que los autobuses del corredor Sur, partirán y llegarán al apeadero que se habilitará en la zona de la Avenida de Granada, junto al Ferial (Granada, Úbeda y Sierra Mágina).

Taxis

Paradas trasladadas

Parada de Virgen de la Cabeza (El Corte Inglés): Desde las 8 horas del 2 de octubre hasta las 6 horas del 4 de octubre, dicha parada se trasladará enfrente, a la calle Fermín Palma (entre la calle Andújar y la calle Linares.

Parada de Glorieta Torres: Se desplazará unos metros a Senda de los huertos, quedando fuera de la propia rotonda el 4 de octubre.

Las paradas de las plazas San Francisco y Libertad quedan, el día 4 de octubre, ANULADAS.

Nuevas paradas de taxis (4 de octubre):

Carretera de La Guardia (acera Salobreja): De 8 a 23 horas

Avenida Ruiz Jiménez (frente a Cristo Rey): De 6 a 23 horas

Recinto ferial (zona de aparcamiento de autobuses)