Aparatoso accidente en Jaén donde un vehículo colisiona con un árbol y otro coche El turismo estacionado choca a su vez contra una vivienda y una farola provocando cuantiosos daños

El pasado fin de semana tuvo lugar un accidente de tráfico en el que se vio involucrado un turismo conducido por una persona que superaba con creces la tasa de alcohol permitida y que colisionó contra una vivienda, contra mobiliario urbano y otro coche estacionado en la vía pública.

El accidente, muy aparatoso, sucedió en la Urbanización Azahar, en el que el conductor perdió el control del vehículo, colisionó contra un árbol y un coche que estaba estacionado provocando que su vehículo, el coche rojo, terminase en sentido contrario de la conducción tras el impacto.

El vehículo estacionado colisionó a su vez contra una vivienda y una farola provocando cuantiosos daños. Tras la primera atención en el siniestro, los agentes realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, de 23 años de edad, quién arrojó una tasa de 1'14 mg/l. por lo que se propuso para ser investigado por presunto delito contra la Seguridad Vial y fue citado para juicio.

Agentes de la Policía Local de Jaén tuvieron que atender este y otros incidentes, y desde el Cuerpo recuerdan la idoneidad de usar en estos casos el transporte público y evitar siempre la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas que pueden producir daños personales o materiales así como la pérdida de puntos y la retirada del permiso de conducción a sus protagonistas.

