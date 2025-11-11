AOVE Sierra de Segura: sabor de alta montaña

Los Aceites de Oliva con DO Sierra de Segura tienen como característica diferenciadora el medio natural en el que se producen: el olivar de alta ... montaña entremezclado con pinares. Su alto contenido en Vitamina E, polifenoles y antioxidantes naturales son los responsables de los atributos de amargor y picor que le hacen destacar respecto a otros aceites.

Uno de los objetivos principales planteados por su presidente Pedro J. Gómez es incrementar la cantidad envasada de AOVE con Denominación de Origen Sierra de Segura y mejorar su comercialización, cuyos productos pueden encontrarse a través de su página web www.dosierradesegura.com. De cara al futuro, se marcan como objetivo que cada una de las cooperativas almazaras posean su propia tienda online.

Por otra parte Gómez resalta la importancia de la venta física, la cual desean potenciar para que las marcas de aceite estén presentes en un mayor número de establecimientos, especialmente en aquellos de la localidad a la que pertenece cada marca.

La pasada campaña tuvo como resultado más de 152 millones de kilos de aceituna, lo que se tradujo en casi 32 millones de kilos de aceite, mejorando ampliamente los resultados de la campaña 2023/24. Las estimaciones para la actual campaña calculan de que la recolección no superará las últimas cifras debido a la escasez de lluvias de los últimos meses.

La ardilla, símbolo de representación de sus casi 60 marcas

Gómez destaca la necesidad de la unión para mejorar sus resultados así como la fortaleza de esta institución, ya que casi la totalidad de cooperativas y almazaras de la Sierra de Segura pertenecen a esta Denominación de Origen. Actualmente casi 60 marcas forman parte de la DO Sierra de Segura, y el deseo de su presidente es que este número continúe progresando.

El símbolo de esta DO es la ardilla, un animal característico de la Sierra de Segura. Su elección se debe a que el hábitat natural de la ardilla son los pinares, un tipo de bosque muy abundante en esta cadena montañosa. De esta forma, en sus envases usan una ardilla de color verde en los aceites de recolección temprana, y una ardilla de color amarillo en el caso del AOVE.

Para dar a conocer esta DO y los beneficios de sus productos llevan a cabo catas y actividades. También realizan anualmente la entrega de los Premios Ardilla, que recompensan a aquellos productores que han obtenido un producto de gran calidad. Y reconocen como 'Embajadores Ardilla' a aquellas instituciones o personas que hayan colaborado y ayudado en la difusión de esta DO.

La DO Sierra de Segura continúa creciendo y difundiendo sus productos gracias a numerosas actividades, para dar a conocer sus beneficios y certificar que los productos con su etiqueta poseen una calidad excepcional.