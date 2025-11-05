Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la Autovía del Olivar. Ideal

El anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar es una «tomadura de pelo electoralista», según el PSOE

Recalcan que los Presupuestos que ha presentado el PP para 2026 «contemplan menos de cuatro millones de euros» para esta actuación

C. C.

Jaén

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

El PSOE ha tachado de «tomadura de pelo electoralista» el anuncio de la Junta de Andalucía de una inversión de 40 millones en el tramo ... Martos-Arroyo Salado de la Autovía del Olivar. Los socialistas han incidido en que los presupuestos de la Junta para 2026 «contemplan menos de cuatro millones de euros» para esta actuación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Exigen la recuperación de los caminos históricos al Santuario
  2. 2 Nuevo intento
  3. 3 Unión firme y sin fisuras para defender el hospital
  4. 4 Las últimas lluvias mejoran las perspectivas de la temporada montera
  5. 5

    Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»
  6. 6 El obispo de Jaén se empapa del profuso y variado arte sacro de Andújar
  7. 7 La Guardia Civil esclarece 13 delitos de daños y robos en interior de vehículos en Villanueva de la Reina
  8. 8 «Se está llamando a las mujeres que han podido verse afectadas por los problemas en los cribados»
  9. 9 Detienen al autor del robo con fuerza en la tienda de 'El Abuelo' de Jaén
  10. 10 Intenso despliegue policial para el partido del Real Jaén y el Linares Deportivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar es una «tomadura de pelo electoralista», según el PSOE

El anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar es una «tomadura de pelo electoralista», según el PSOE