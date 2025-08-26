Anulada la adjudicación para que el Museo Ibero tenga su exposición permanente

Habrá un nuevo retraso en la exposición permanente del Museo Íbero tras la anulación de la adjudicación del contrato para la ejecución de la exposición ... y el mobiliario. Tras años de espera, la esperanza de que, por fin, se instalara la ansiada exposición permanente al Museo Íbero de la capital llegó el pasado mes de marzo cuando se anunció que tres empresas optaban a ejecutar dicha exposición permanente: Acciona Cultural Engineering, Playmedia Motion Graphics e Ypunto Ending. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de febrero y tras dos reuniones posteriores de la mesa de contratación, se preveía que en «un mes y medio aproximadamente» hubiera «en firme» una propuesta de adjudicación que permita iniciar los trabajos, que ya llevaban un retraso puesto que en la plataforma de contratación de la Junta estaba previsto el inicio del contrato el 1 de marzo, más otro por «las revisiones».

Sin embargo, ahora la intervención volverá a sufrir un retraso tras la anulación de la adjudicación. De hecho, el proceso de licitación se resolvió en favor de la empresa YPunto Ending S. L., el pasado 10 de julio, por un valor del contrato que superaba los tres millones de euros. Días más tarde, otra de las empresas que optaba a la licitación, Acciona Cultural, presentaba un recurso especial en contra de dicha resolución en la que pedía la anulación de la resolución, tal y como se recoge en la plataforma de la Junta de Andalucía.

A partir de ahí, el pasado 11 de agosto, es admitida por lo que el proceso por lo que se anula la adjudicación y se vuelve a comenzar y se encuentra «en fase de evaluación», tal y como admiten fuentes de la Junta de Andalucía a este periódico. Y, ¿en qué se traduce todo esto? En un nuevo retraso en el denominado contrato de 'suministro de fabricación e instalación del proyecto de ejecución permanente y mobiliario de áreas públicas en el Museo Íbero'.

El plazo de ejecución de la intervención es, una vez se adjudique, de quince meses, por lo que habrá que esperar al menos uno año y medio todavía. El expediente de licitación, con un montante de más de 4,2 millones de euros de fondos europeos, contempla el plan museográfico, el mobiliario, la señalética y la producción gráfica y visual.

Detalles

En marzo, cuando se anunció el proceso de adjudicación, el delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, detalló los pasos dados por la Junta: «Se remonta hasta finales de 2019, cuando, desde la Junta fuimos capaces de actualizar el plan museológico existente, que es el catálogo de piezas que tenían que conformar la exposición».

El catálogo se compone de más de 6.200 piezas, de las que 2.600 son titularidad del Estado, por lo que era necesario buscar una fórmula que permitiese la cesión. «Supuso un proceso de más de dos años, con cuatro ministros de Cultura diferentes, hasta que en abril de 2022 se buscó una fórmula jurídica para esta cesión de piezas titularidad del Estado a la Junta», en concreto la del comodato, precisó. El traslado de las piezas se hizo finalmente en 2024.

A continuación se inició el expediente de licitación para redactar el proyecto, que se adjudicó al estudio Frade Arquitectos en septiembre de 2022. Tras cumplirse el plazo estipulado de un año para su finalización, en septiembre de 2023 la Administración autonómica dispuso ya de él. A partir de ahí comenzó el proceso para redactar los pliegos de condiciones y administrativas que permitiesen la licitación de la exposición permanente. Estos pliegos se aprobaron en diciembre de 2024, aunque todavía sin contrato oficial.