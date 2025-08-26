Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exposición temporal del Museo Ibero de Jaén, a la espera de la colección permanente. IDEAL
Retraso

Anulada la adjudicación para que el Museo Ibero tenga su exposición permanente

Tras el recurso de una de las tres empresas que optaban a la actuación, el proceso vuelve a estar en evaluación

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 26 de agosto 2025, 23:01

Habrá un nuevo retraso en la exposición permanente del Museo Íbero tras la anulación de la adjudicación del contrato para la ejecución de la exposición ... y el mobiliario. Tras años de espera, la esperanza de que, por fin, se instalara la ansiada exposición permanente al Museo Íbero de la capital llegó el pasado mes de marzo cuando se anunció que tres empresas optaban a ejecutar dicha exposición permanente: Acciona Cultural Engineering, Playmedia Motion Graphics e Ypunto Ending. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de febrero y tras dos reuniones posteriores de la mesa de contratación, se preveía que en «un mes y medio aproximadamente» hubiera «en firme» una propuesta de adjudicación que permita iniciar los trabajos, que ya llevaban un retraso puesto que en la plataforma de contratación de la Junta estaba previsto el inicio del contrato el 1 de marzo, más otro por «las revisiones».

