«Antonio Machado es un referente para la cultura democrática» El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, reivindica la figura del autor en el 150 aniversario de su nacimiento

Jaén Martes, 19 de agosto 2025, 19:06

En el marco de los Cursos de Verano, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este martes la figura de Antonio Machado «como poeta en el paso de una poesía modernista a una comprometida con el lenguaje cívico de la realidad».

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza, y recordando que este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento del autor, García Montero ha querido recordarlo con la siguiente cita: «la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos».

Ha explicado que el curso se dedica en general a la traducción. No obstante, precisamente por esa efeméride, ha querido homenajear al autor en Baeza, donde fue profesor entre los años 1912 y 1919. «Quería recordar a Machado, lo que significó como poeta en el paso de una poesía modernista a una comprometida con el lenguaje cívico de la realidad», ha concretado el director del Instituto Cervantes.

También ha señalado que fue «un referente de la cultura democrática», al igual que autores como Rafael Alberti, Blas de Otero y Ángel González, a los que ha llamado «sus maestros». «Yo heredé esa tradición de un poeta que utilizaba el lenguaje cívico y que a la vez entendía la poesía como un conocimiento de la intimidad y de los valores que nos fundan como personas», ha precisado.

Montero ha explicado que intenta trasladar a sus alumnos que «una cosa es tener un oficio, fundamental para llegar a fin de mes, pero que lo verdaderamente importante es que cualquier persona consiga dedicarse a su vocación».