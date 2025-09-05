Antonio Fornes, nuevo jefe de la DGT en Jaén Ha estado en las jefaturas provinciales de Barcelona y Alicante

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha recibido a Antonio Fornes, que acaba de asumir la jefatura de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia.

Fernández le ha dado la bienvenida en un primer encuentro, en el que se han establecido las prioridades para los próximos meses, con la vista puesta en la progresiva reducción de la siniestralidad viaria, según ha informado este viernes la Subdelegación.

«Nuestro principal objetivo es el de llegar a cero accidentes y cero víctimas en las carreteras de la provincia. Y, para ello, seguiremos trabajando en materia de prevención mediante la educación vial, el refuerzo de la vigilancia y la concienciación social», ha asegurado.

Antonio Fornes es funcionario de carrera de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, es ingeniero superior químico por la Universidad de Granada e ingeniero técnico industrial por la de Jaén. Tiene formación en distintos departamentos de ingeniería en empresas privadas como SGS o Geosol Ibérica y ha cursado varios mástersm entre los que se encuentra el Máster Superior en Gestión de Calidad y el Máster Superior en Gestión del Medio Ambiente, ambos por el Instituto Madrileño de Formación.

En mayo de 2014, fue nombrado jefe de servicio de Asuntos Administrativos II de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona. También fue jefe de servicio de Asuntos Administrativos de la Jefatura Provincial de la DGT en Alicante donde, en 2017, ascendió a subjefe provincial para más tarde, ser nombrado jefe provincial de Tráfico.

Un cargo que Antonio Fornes ha ostentado hasta el pasado mes de agosto, cuando se ha incorporado a la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.