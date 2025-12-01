Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Centro actual al que iban ambas adolescentes. E. L.

El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas abrió protocolo de autolesiones

La Junta explica que hubo intervención de la orientadora y de la enfermera escolar

E. López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:56

Comenta

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha trasladado su pésame a las familias de las dos menores de ... 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en Jaén capital, al tiempo que ha pedido «prudencia» a la espera de que concluya la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias
  2. 2 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  3. 3 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  4. 4 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  5. 5 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  6. 6 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  7. 7

    El Real Jaén regresa de vacío de Chapín tras perder por la mínima (1-0)
  8. 8

    Vecinos vs biogás: así estalló el conflicto que ha paralizado los proyectos
  9. 9 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  10. 10

    Los mineros recuperan la magia de Linarejos ganando al UCAM 2-1

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas abrió protocolo de autolesiones

El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas abrió protocolo de autolesiones