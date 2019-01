ANPE alerta del peligro de los grupos de WhatsApp de padres que insultan al docente Grupo de personas con sus móviles. / FOTOLIA En bastantes ocasiones además se olvida su fin y acogen un vaivén de memes, chistes y hasta opiniones políticas que provocan discusiones LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 24 enero 2019, 02:52

Hay herramientas tecnológicas que pueden ser muy útiles para el trabajo, el deporte o, en este caso, la educación. WhatsApp es buen ejemplo de ello. Una plataforma de la que padres y alumnos hacen un uso regular, con grupos de iguales donde se habla de todo. Y precisamente ahí reside el problema: no todo vale.

El sindicato educativo ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, advierte del incremento de las denuncias por insultos o difamaciones a los docentes a través de los grupos de WhatsApp de padres y madres. En este sentido, la Fiscalía General del Estado también ha advertido del uso de chats por parte de los padres en los que «se falta el respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa». Y el Ministerio Público incide en su memoria anual en la importancia de la prevención y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, que «no debe restringirse a los menores, sino también a los padres».

Los grupos de WhatsApp de padres y madres se puede convertir, en algunos casos, en la vía más rápida para criticar al docente o su labor. Por ello, ANPE recuerda que para cualquier queja o sugerencia se deben utilizar los cauces establecidos y no tratar de solucionarlo por este medio que desvirtúa la comunicación directa que tiene que existir entre la familia y el centro. Enrique Víboras, responsable de Comunicación de ANPE Jaén, señala que estos grupos «a veces no funcionan correctamente y surgen llamadas de profesores contando situaciones que no son de justicia». «La herramienta no es mala, pero tenemos que usarla con cuidado», recalca.

Hace unos meses el sindicato lanzó una campaña nacional para concienciar sobre este tema. Entre las recomendaciones que ofrecían, recuerda Enrique Víboras, destaca utilizar los canales oficiales de comunicación del centro; enviar solo información relevante; evitar la difusión de imágenes o vídeos de personas; no comparar tareas de los hijos con las de sus compañeros, ya que cada uno tiene un ritmo de trabajo; o que el grupo se use para construir y no para insultar o difamar.

Envío de fotografías

En cuanto a casos concretos, el responsable de comunicación se refiere por ejemplo a alumnos que suben fotografías de los docentes a los grupos, o padres que comentan la labor de los profesores y la ponen en entredicho. Además, en bastantes ocasiones se olvida el fin del grupo, y este acoge un vaivén de memes, chistes y hasta opiniones políticas que provocan discusiones.

Y cuando en el Defensor del Profesor reciben llamadas de docentes preocupados por este tema, el consejo suele ser que se ponga en conocimiento del director del centro para que se pongan en marcha los protocolos establecidos. En situaciones extremas se han puesto casos en manos de la administración, ya que esta «no es ajena y sabe que las cosas a veces no se hacen del todo bien».

«ANPE defenderá a los docentes contra estas prácticas y solicita cooperación a las familias para frenar las faltas de respeto hacia el profesorado que se puedan dar por este medio y además advierte de que la difusión y publicidad de injurias o calumnias a través de estos grupos podría tener la consideración de delito. Debemos cuidar y establecer unas normas del buen uso de las diferentes vías de comunicación entre las familias y los docentes que resulta esencial para la formación de los alumnos y la buena convivencia en el centro educativo», añade el sindicato.

Este Defensor del Profesor atiende, además de este, otros problemas. El más común: profesores que no pueden dar clase por haber alumnos que interrumpen continuamente y que no tienen motivación por los estudios. Para ello ANPE también ofrece pautas para tratar de ayudar al docente de la mejor forma posible.