25 años de Vialterra, «y lo mejor está por llegar»

«Construir no es solo levantar cimientos». La empresa de construcción Vialterra celebró este jueves el 25 aniversario desde su fundación, un periodo donde la ... empresa se ha convertido en un referente nacional del sector sin perder la esencia de la provincia donde nació, Jaén.

Una dilatada trayectoria en la que desde el primer momento tenían claro cuál sería su seña de identidad: obras que aunaran belleza y funcionalidad. Y vaya sí lo han conseguido, con construcciones tan destacadas como centros de salud por toda España, placas solares flotantes o el laboratorio de I+ D de la Universidad de Jaén. Algunos ejemplos de los miles que se podrían nombrar.

El CEO de Vialterra, Juan Manuel Bueno, visiblemente emocionado, definió a la empresa como «el sueño de un hombre que lo había perdido todo». Una referencia a su padre, Juan Manuel Bueno Soto, quien inició el camino del que su hijo espera «que estés orgulloso de nuestra trayectoria y legado».

Un trayecto que como Bueno aseveró se ha conseguido llevando el nombre de Jaén por bandera, con las dificultades y oportunidades que eso conlleva. Pero tan importante es el pasado como el futuro, y «estos 25 años es el trampolín para llegar a nuevos lugares. Lo mejor está por llegar».

Pero no hay futuro sin proyectos. El CEO de Vialterra aprovechó la ocasión para reivindicar dos que son muy esperados en Jaén: La Ciudad de la Justicia y la Ciudad Sanitaria. «La sociedad jienense se lo merece y tenemos la esperanza de que se lleven pronto a cabo», expresó.

Juan Manuel Bueno también quiso reivindicar la importancia de la colaboración público-privada y el papel de las empresas en la sociedad. «Solo un 10% de las empresas consiguen llegar a los 25 años, y a muchas que lo consiguen no se les da el reconocimiento que merecen, como tampoco a los que se animan a emprender», aseveró

Como expresaron los presentadores de la gala, Luis Piedrahita y Marta Robles, Vialterra es la 'Rolls-Royce' de las empresas, o quizás los 'Rolls-Royces' sean los Vialterra de los coches. Sea como fuere el nombre de la empresa jienense es sinónimo de excelencia.

Una calidad que le ha permitido convertirse en líder a pesar de las dificultades. Y es que como recordó Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, el camino no ha sido fácil, especialmente en los años 2008 y posteriores por la crisis económica. «Pero con el tesón, aguante y el esfuerzo no solo ha conseguido sobrevivir sino estar en su mejor momento y servir como ejemplo a la provincia», manifestó Reyes.

En la misma línea se expresó Catalina García, consejera de Sostenibilidad, quien recordó la gran envergadura de la empresa jienense. Como ejemplo mencionó la participación de Vialterra en la UTE para la construcción del Nuevo Hospital de Málaga, un ejemplo más de la capacidad de innovación y vanguardia de Vialterra.

Durante la gala se entregaron reconocimientos a personas, autoridades e instituciones que han formado parte de Vialterra o favorecido su desarrollo. Los galardonados fueron: José Antonio Pareja, Caja Rural de Jaén (Fernando Planelles Carazo), a la empresa Guillermo García, Catalina García, Marta Gámez Melero, Stella Montoro Cazorla, Mónica López Alonso, Juan Manuel Medina Torres, la Asociación de Constructores de Jaén, la Diputación de Jaén y Julio Piedra. La encargada de poner el broche de oro a la actuación fue la cantante linense Davinia Jaén, que deleitó al público con su poderoso torrente de voz,