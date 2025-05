«En 20 años dedicados a emergencias nunca habíamos vivido algo como este apagón»

Hay personas que en los momentos de mayor oscuridad se ofrecen de forma altruista a prestar un servicio público para garantizar la seguridad de sus ... vecinos. Es el caso de Roberto Muñiz Jiménez, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Úbeda, o del resto de Protección Civil, que durante el apagón trabajaron de manera incansable para comprobar el estado de las personas vulnerables y ofrecer ayuda a las personas dependientes.

El trabajo comenzó en torno a las 13:00 horas, cuando por suerte aún se mantenían las comunicaciones, por lo que a través de una aplicación se pudo enviar una alerta a los voluntarios de Protección Civil, acudiendo un nutrido grupo para ayudar. La primera misión fue comprobar que edificios tenían suministro eléctrico y el estado de las personas vulnerables, como mayores o dependientes.

«Había que valorar el grado de emergencia. El principal problema eran las personas electrodependientes, en especial los que tienen bomba de oxígeno. A los que se podía desplazar los llevamos hasta la zona habilitada para la recarga, mientras que con las personas de movilidad reducida tuvimos que reinventarnos».

En el caso de estas personas, optaron por colocar sistemas electrógenos para dar luz a toda la vivienda. Así colocaron los generadores en el balcón o incluso en la propia calle para evitar inhalar los gases tóxicos, además de acudir cada ciertas horas para reponer el combustible.

Roberto Muñiz afirma que en estas intervenciones los ciudadanos no le transmitieron sentir miedo, quizá sí algo de intranquilidad, pero que con la llegada de Protección Civil se mostraban más seguros. «Al final saben que nuestro trabajo es prestarles ayuda, y tenemos formación para abordar estos casos», explica.

Alarma

Sí hubo algún caso particular de gente muy alarmada. «Había una mujer de fuera que vino al parque de bomberos porque su hija estaba haciendo las prácticas en Úbeda y no sabía nada de ella. La intentamos tranquilizar y que volviera a su casa a esperarla, porque desde aquí no podíamos hacer nada. Fue muy duro, pero no podíamos hacer más», narra Muñiz.

La situación cambió cuando se extinguió la luz del día. A la falta de iluminación se le sumó la caída de las comunicaciones, que en ese momento «fue total», pues ni el 112 ni el 061 funcionaban. Tampoco la telefonía móvil, lo que obligó a utilizar walkie-talkies para mantener contacto entre compañeros y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Fue una situación que no he vivido en 20 años de emergencias, ni siquiera con el Covid. No había luz, era oscuridad total, sin comunicaciones. Lo que más nos preocupaba era la caída del 112, porque los vecinos no tendrían la posibilidad de alertar de sus problemas de salud, por lo que decidimos patrullar toda la noche», rememora Roberto.

Fueron más de siete horas en las que cuatro patrullas de Protección Civil recorrieron las calles de Úbeda. El objetivo era que los vecinos pudieran salir a la calle a pedir socorro y que fueran atendidos por los voluntarios, que a su vez podrían ponerse en contacto con las ambulancias para acudir a la mayor brevedad posible.

«En ningún momento sentimos inseguridad o miedo mientras patrullábamos. Apenas se sucedieron incidentes y creo que la ciudadanía demostró un carácter ejemplar, ayudándose unos a otros y sin que se produjeran actos reprobables más allá de unos cuantos contenedores volcados».