Sala de vistas de la Audiencia. E. L.

20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años

El TSJA ratifica la sentencia de la Audiencia, que condena a su tío abuelo a 10 años por cada menor

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:19

Las víctimas no contaron nada hasta cumplir la mayoría de edad porque estaba «avergonzados y abrumados». Eran dos menores, una niña de 4 años y ... su hermano, de 10 años, que habrían sido violados por su tío abuelo en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo, hasta que ambos cumplieron los 13 años. La Audiencia de Jaén condenó, en abril de 2024, al hombre a 20 años de prisión, diez por cada víctima, lo cual se ratifica desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se desestima el recurso de apelación que presentó el ya condenado.

