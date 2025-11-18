20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años

Las víctimas no contaron nada hasta cumplir la mayoría de edad porque estaba «avergonzados y abrumados». Eran dos menores, una niña de 4 años y ... su hermano, de 10 años, que habrían sido violados por su tío abuelo en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo, hasta que ambos cumplieron los 13 años. La Audiencia de Jaén condenó, en abril de 2024, al hombre a 20 años de prisión, diez por cada víctima, lo cual se ratifica desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se desestima el recurso de apelación que presentó el ya condenado.

Así, el TSJA considera «de modo objetivo, detallado y absolutamente verosímil los lamentables episodios sufridos en un pasado de lejana memoria en la habitación del acusado». A la reclamación de la defensa de la falta de concreción de fechas u ocasiones en que se repitió la situación, el Tribunal Superior señala que en aquel periodo, a los menores, «no les era factible comprender la trascendencia, aunque le incomodasen y afectasen íntimamente, de los actos que el acusado le compelió a soportar», por lo que consideran razonable que «no lo comunicasen a sus progenitores» y la denuncia se retrasara. A lo que se suma que había una relación íntima entre el acusado y la familia, en cuya casa conviveron con frecuencia, visitándolos habitualmente cuando no residían en el mismo domicilio.

De esta forma, la declaración de los niños, única y principal prueba, además de los testimonios de más familiares, se considera suficiente para condenar al hombre y se rechaza su apelación, pues negaba los hechos y aludía a que los menores se lo habrían inventado.

Tal como se indicó en el juicio, fue a inicios del año 2000 cuando los pequeños comenzaron a vivir la pesadilla. El tío abuelo, que convivió con ellos una temporada y, después, pernoctaba habitualmente en su casa, aprovechaba las ocasiones en que estaban a solas para abusar de ellos, yendo primero a por la niña desde que tenía 4 años y, después, a por su hermano mayor, ya con 10 años. Así, «con ánimo libidinoso y aprovechándose de la escasa edad de ésta, y sus lazos familiares, y de confianza», el hombre empezó a realizar tocamientos que terminaron en violación completa tras «apropiarse de la voluntad de la menor, y sin su consentimiento, ni el uso de violencia o intimidación». Ella no contó nada a nadie y logró ponerle fin cuando tenía 13 años.

Lo mismo ocurrió con su hermano, al que habría violado en «reiteradas ocasiones» desde los 10 hasta que cumplió los 13 años. Los menores nunca contaron nada «avergonzados y abrumados» por los hechos y por las indicaciones de su tío abuelo hasta que alcanzaron la mayoría de edad, interponiendo la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil en Septiembre de 2019.

Indemnización

Por estos hechos, la Audiencia de Jaén condenó al hombre como autor de dos delitos continuados de abuso sexual con penetración a menores a la pena de 20 años de prisión, 10 por cada uno, así como a la prohibición de aproximarse a ellos a una distancia de cien metros durante el mismo periodo de tiempo.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la que era su sobrina nieta en 30.000 euros, y a su otra víctima en 20.000 euros, cantidades que se incrementaran conforme a los intereses legales indicados.