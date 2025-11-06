60 años de Apromsi: seis décadas de lucha por la inclusión social en Jaén

Vida, derecho, justicia y solidaridad. Estas son las cuatro palabras que mejor definen el trabajo que durante 60 años ha realizado Aprompsi. La asociación ha ... celebrado este jueves una gala para conmemorar sus seis décadas de vida trabajando en la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo.

Como explicó su presidenta, Ana Quílez, Aprompsi nació como idea de unos padres que reclamaban una educación para sus hijos. Una enseñanza que por entonces estaba vetada para unos niños y niñas que no podían formarse y eran discriminados, en este y mucho otros aspectos, de la sociedad.

Un trabajo que gracias al esfuerzo, la constancia y el tiempo de las familias y trabajadores ha tenido sus frutos, y cada vez se avanza más en los derechos de este colectivo. Al igual que se consiguen retos, también se actualizan las metas; y la de los últimos años ha estado clara: alcanzar la plena inclusión.

Así lo aseveró Ana Quílez, quien explicó que antes se trabajaba por el bien de estas personas, pero sin dejarles tomar decisiones. «Queremos que sean dueños de su propia vida. En el centro ponemos el valor de las personas, un proyecto para cada uno de manera que puedan vivir su vida plena, digna y feliz», manifestó.

En la actualidad forman parte de Aprompsi más de 300 trabajadores, repartidos entre los distintos centros que brindan una atención completa a este colectivo. Con más de 6.000 usuarios y atendiendo al 85% del territorio de Jaén, el esfuerzo continúa día a día en pos de las mejores condiciones de vida y desarrollo posible para el colectivo.

Premiados

Los premiados fueron: en la categoría de Inclusión Social a Sprinter y MDonalds Andújar; en Inclusión Académica a la Universidad de Jaén (UJA); a la Sensibilización y Comunicación para Plena Inclusión; a la Innovación Tecnológica el galardón recayó en Evolutio; a la Trayectoria y Colaboración fue para Paqui Medina; y al Compromiso Social con la discapacidad para Ángela Hidalgo. Por último, la Junta de Andalucía recibió un reconocimiento honorífico por su apoyo a la asociación y a la inclusión social.

El delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, recogió el reconocimiento honorífico y señaló las medidas puestas en marchas por la Junta en favor del colectivo. Destacó el tercer Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en el que participan todas las consejerías de la Junta de Andalucía (2022). Además, recordó que la Junta de Andalucía tiene en marcha 12 proyectos de residencias y centros de día en la provincia dentro de las políticas de impulso a los mayores y a las personas con capacidades diferentes.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, reconoció el trabajo y la sensibilización social que realizan desde la asociación, «una de las mejores cosas que le han ocurrido al Ayuntamiento». Por ello el primer edil señaló que respecto al proyecto para crear un nuevo centro junto a las instalaciones actuales, «se han acabado de desenmarañar los problemas urbanísticos que existían» y a lo largo «de este mes» estarán «todas las actuaciones necesarias para cesión de este espacio por parte del Consistorio».

Manuel Fernández, subdedelegado del Gobierno en Jaén, tuvo palabras de reconocimiento a todos los que han formado parte de Aprompsi durante 60 años, y en especial a Vicente Oya, quien ocupó el cargo de presidente. «Han traído felicidad , visibilización y esperanza a las familias para tener la igualdad y justicia que se merecen».

Por su parte, Paco Reyes no dudo en deshacerse en halagos hacia Aprompsi. «Si no existiera habría que inventarla. Llegan hasta donde las instituciones no podemos, gracias al esfuerzo de las familias, socios y trabajadores. Toda una red a la que le queda un largo camino por recorrer, y a la que toda Jaén estará apoyando», subrayó.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, recogió el galardón y destacó las seis décadas de trabajo incansable, de compromiso y de transformación social de Aprompsi. «Representáis lo mejor de nuestra tierra y sois todo un ejemplo para las instituciones y la sociedad», expresó Ruiz.