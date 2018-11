Un animal político que vuelve a rugir José Luis Cano encabeza la lista de Adelante Andalucía en Jaén. / L.V. Deja aparcada su faceta de maestro para regresar «con ganas» a la vida política, reencontrándose con compañeros de su antiguo partido: IU LAURA VELASCO JAÉN Martes, 20 noviembre 2018, 01:18

SI José Luis Cano (Jaén, 28 de octubre de 1964) tuviera que elegir una canción para la campaña electoral del 2-D, escogería 'Like Lions', de la banda norteamericana Blind Pilot. Y es que Cano, que encabeza la lista de Adelante Andalucía -confluencia de Podemos con Izquierda Unida- en Jaén, cree que la provincia necesita precisamente eso, «un corazón de león que sea firme y fuerte, que pelee, que sepa lo que quiere, y al mismo tiempo que quiera y que respete a los suyos».

En la frenética carrera de las elecciones andaluzas, el jienense trata de mantener la cabeza fría y los pies en el suelo. Ayuda, quizás, su origen humilde: familia numerosa de cuatro hermanos -el pequeño falleció en el año 2000-, con un padre que ha trabajado de minero, camionero o taxista. José Luis Cano supo desde pequeño lo que era tener que ayudar en casa, y echaba una mano en la tienda de barrio que se quedaron sus padres en la capital.

Pero política, lo que se dice política... Poquita. Y es que por aquel entonces, en su casa, «impactada por la Guerra Civil», este tema era casi un silencio. «Había miedo, y ese miedo aumenta la curiosidad de un niño», admite. Por el contrario, ahora en su casa, con su mujer y sus hijos, sí que hablan de política.

El pilar que la sostiene es, sin lugar a dudas, Trini, su mujer. Habla de su casamiento con ella como «el mejor acierto» de su vida, y sus ojos hablan por si solos de un sentimiento honesto y real. Se casaron en el año 1991, y por sus 25 años de matrimonio viajaron a París, «un tópico», sí, pero que nunca falla. De hecho, lo recuerda como uno de los grandes viajes de su vida.

El matrimonio tiene dos hijos, Mario, bioquímico de 23 años; y Eduardo, estudiante de tercer año de Filosofía, actualmente de Erasmus en Francia. Dos chicos con espíritu crítico y buenos estudiantes, asegura Cano, a los que echa de menos en casa. El 'síndrome del nido vacío', dicen. «Sin el apoyo y colaboración de Trini no hubiera podido estar en el Ayuntamiento, y al mismo tiempo sin su exigencia. Ella trabajaba por la tarde, y me reservaba para estar con los niños y no ser una ausencia en la casa. Eso ayuda, porque si no te conviertes en alguien ajeno a su propia casa», admite.

En el terreno laboral, José Luis Cano es un maestro de corazón. Hizo Magisterio, y su vida profesional le ha llevado del colegio a la política y de la política al colegio. Ha ejercido tanto en Primaria como en Secundaria, pero admite que su debilidad son los niños de Infantil. «Es cuando un maestro ve realmente los cambios en los niños, formas parte de sus vidas y es muy satisfactorio, muy afectivo. Yo canto muy mal, por ejemplo, pero a ellos les gusta cómo canto», recalca. En cuanto a anécdotas, siempre se emociona cuando un niño le coge de la mano y le dice 'papá' o 'abuelo', ya que «pensar que pueden confundirte con dos figuras de apego tan fuertes es algo que no tiene precio».

Para Cano, la naturalidad es la base de cualquiera que quiera ser un buen maestro. Como él dice, «no forzar los aprendizajes». «Conectar con lo que conocen y les preocupa, y a partir de ahí provocar situaciones de aprendizaje de forma natural. Lo artificial no surge de los intereses reales del alumnado, de la otra forma se llega mucho más lejos», indica.

La educación es su cuartel de invierno, su refugio y su espacio de satisfacción. «Después de mayo de 2011 salí con mil puñaladas del Ayuntamiento, después de una etapa muy difícil, y volver al colegio fue un bálsamo. Tenía un mes para incorporarme, pero me incorporé de inmediato, el lunes siguiente», señala el candidato de Adelante Andalucía. Cambiar el Consistorio por los peques fue un cambio agradable, motivado además porque estaba siendo sustituido por una amiga que pudo seguir también en el centro escolar hasta final de curso. Su vinculación a la educación traspasa también al sector sindical, y es miembro del sindicato educativo Ustea, en el que hasta ahora ha tratado de poner su «granito de arena».

Recuerda cómo en 1995 entró de concejal por IU en el Ayuntamiento de Jaén, una etapa «muy interesante» pese a la mayoría absoluta del PP. Volvió al colegio y dos mandatos después regresó a las andadas políticas, de 2007 a 2011, siendo teniente de alcalde en el Gobierno en coalición con Carmen Peñalver (PSOE). De esa época, admite, acabó «muy achicharrado», con un Ayuntamiento que ya estaba en la ruina.

El cambio de la política al colegio fue como la seda. El cambio contrario, algo más arduo, y recuerda que en su primer debate a cuatro en Bedmar después de siete años fuera de la política no estaba todo lo relajado que le hubiera gustado. «Estaba un poco tenso, me dijeron los compañeros que fuera más natural y sonriese más», recuerda.

Para estas elecciones andaluzas ha tenido que volver a trabajar con IU, sus antiguos compañeros. «Como todos los reencuentros tiene cosas buenas y malas», cree. Las positivas: encontrar de nuevo a gente «que ha dado la cara en momentos difíciles». Las negativas: superar «las reticencias de irse y apostar por otro proyecto», Podemos. En cualquier caso, tiene «muchas ganas» y cree que van a lograr un «magnífico resultado».

En caso de que salga elegido en las elecciones andaluzas su plaza de maestro quedará en standby, pero tiene claro que cuando vuelva en un futuro lo hará para seguir cumpliendo retos. «He pedido un colegio de difícil desempeño con alumnos con dificultades, el Muñoz Garnica. Lo he pedido voluntariamente, podía haber solicitado uno más cerca de mi casa, pero quiero aprender de un compañero de allí que trabaja mucho la creatividad los años que me queden», recalca.

Aficiones

La economía y la construcción europea son dos temas que le gustan. Y, como no, la política. «Soy un animal político, me motiva particularmente», recalca. Pero no todo va a ser trabajar. Entre sus aficiones, la traducción -ha realizado varias de forma altruista-, el ping pong y la bicicleta. «Aunque mi figura pueda desmentirlo hago etapas largas de bicicleta de 100 kilómetros, las cuestas arriba me cuestan más, pero me recupero rápido en la bajada», bromea.

Lector empedernido, recomienda encarecidamente 'El hombre que amaba a los perros', de Leonardo Padura. Tanto le gusta que ha regalado bastantes ejemplares a sus allegados. De este autor es precisamente lo último que ha leído, 'Herejes', que habla de cómo el pensamiento que es fructífero es el que se sale del camino sencillo. Y, siempre, libro físico.

El cine también le da vidilla. Admite que 'El árbol de la vida' le impactó mucho, así como 'Boyhood'. En cuanto a series, está enganchado a 'El día de mañana', una producción española «muy buena». Y si tiene que elegir si quiere más a papá o a mamá, admite que es más de Netflix que de HBO. «Hay series icónicas que si te gusta la política tienes que ver, como 'Juego de Tronos', pero luego hay series que hay que verlas sí o sí, como 'Breaking Bad', que muestra cómo los seres humanos sometidos a presión y a situaciones difíciles pueden abrir caminos inesperados», incide.

Angelo Branduardi pone la banda sonora de muchos momentos de la vida de José Luis Cano, con su música «alegre y divertida». En el sector nacional, admite ser un poco indie: él es de Zahara. «Adoro sus letras, sus giros, sus guiños, creo que tiene un genio y una particular vis para la escena», recalca. Su último concierto, el de Blind Pilot en una pequeña sala de Madrid. Sí, el mismo grupo norteamericano que le pone la banda sonora a su particular carrera electoral de fondo. Ese grupo que habla de un león que bien podría ser el candidato de Adelante Andalucía. Y es que hasta el propio Cano lo admite: él es un animal político.