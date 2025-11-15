Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andújar ejecuta un proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Andújar interviene el río a su paso por la ciudad para prevenir crecidas y crear un nuevo espacio verde urbano

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:12

Andújar, ubicada en un amplio meandro del Guadalquivir, es uno de los grandes núcleos urbanos de Andalucía con mayor riesgo de inundación. Según el ... Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la ciudad está incluida en el Área de Riesgo Potencial Significativo ES050_APSFR_AG069, con periodos de retorno inferiores a diez años. Esto significa que, en promedio, una avenida con capacidad de causar daños puede repetirse con una frecuencia menor a una década.

