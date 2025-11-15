Andújar ejecuta un proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones

Andújar, ubicada en un amplio meandro del Guadalquivir, es uno de los grandes núcleos urbanos de Andalucía con mayor riesgo de inundación. Según el ... Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la ciudad está incluida en el Área de Riesgo Potencial Significativo ES050_APSFR_AG069, con periodos de retorno inferiores a diez años. Esto significa que, en promedio, una avenida con capacidad de causar daños puede repetirse con una frecuencia menor a una década.

El riesgo de inundación en Andújar es un fenómeno recurrente. En Andújar coinciden varios factores que aumentan su vulnerabilidad ante las crecidas: el cultivo intensivo del olivar produce erosión y un aumento de los sedimentos arrastrados al cauce, la reducción de la llanura de inundación por motas y el crecimiento urbano desordenado de los 70 y 80, y el estrechamiento del cauce urbano por puentes y un azud. A esto se añaden la sedimentación del meandro, el reflujo de los arroyos y del río Jándula, así como la influencia de los embalses y la acumulación de lodos en la presa de Marmolejo, factores que alteran la dinámica natural del Guadalquivir.

Medidas del Proyecto

Todas las soluciones propuestas en Andújar para reducir el riesgo de inundaciones se basan en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), una estrategia que aprovecha los procesos naturales para reducir riesgos y restaurar los ecosistemas.

Recientemente, se han extraído los residuos y lodos acumulados en el cauce del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Andújar para aumentar su caja base creando un perfil hidrológico natural que facilita que el agua circule con más amplitud, lo que también disminuye la presión y la fuerza del flujo, reduciendo el riesgo de desbordamientos. Asimismo, se ha reforestado el bosque de ribera lo que reduce el riesgo de inundaciones al actuar como barrera natural: el agua pierde fuerza al encontrar árboles en su recorrido, mientras que las raíces fijan el suelo. El bosque de ribera se convierte así en una infraestructura natural que protege la ciudad y mejora la biodiversidad del entorno fluvial.

Durante décadas, las soluciones frente a las inundaciones pasaban por levantar muros . Hoy, la tendencia cambia: dar espacio al río y recuperar su funcionalidad natural. Esto es lo que persigue el Proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar: Besando, Abrazando el Guadalquivir, financiado por Fondos Europeos PRTR y fondos económicos municipales. El proyecto, en avanzada ejecución, propone recuperar el perfil natural del cauce, eliminar barreras transversales, restaurar el bosque de ribera y ampliar la llanura de inundación para aumentar la capacidad hidráulica. Al mismo tiempo, crea un nuevo sendero verde periurbano:un paseo fluvial de casi tres kilómetros que une el Puente Romano con el Molino de las Aceñas, integrando naturaleza, ocio y seguridad.

Participación ciudadana

Comprender que la mejor defensa frente a las inundaciones es reconciliarse con el Guadalquivir, devolverle espacio y respeto, y hacer del río un eje de vida y no de amenaza, es vital para garantizar un futuro más seguro y sostenible. Como parte del compromiso del Ayuntamiento de Andújar con la educación ambiental y la gestión participativa frente al riesgo de inundaciones, se celebrará la jornada 'Gestión Ciudadana frente a Inundaciones: Plan Local de Emergencias' el miércoles 19 de noviembre a las 19:00 h, en las Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome.

El acto será presentado por el Concejal de Medio Ambiente, Emilio José Rodríguez Rodríguez, y moderado por el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, Alberto Puig Higuera. Participarán como ponentes Manuel Fernández, jefe de Bomberos de Andújar; Javier Quirós, Jefe Servicio de Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); y Antonio Galiano, coordinador de Gestión de Emergencias del 112.

La entrada será libre y gratuita, y se invita a la ciudadanía a participar en esta mesa redonda que busca elevar la percepción del riesgo individual y colectivo -no podemos olvidar las gravísimas consecuencias de las últimas inundaciones en Valencia- y aumentar la capacidad de respuesta ciudadana e institucional ante las inundaciones en zonas urbanas en un contexto de fenómenos metereológicos extremos.