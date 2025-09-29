Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andrés Roca Rey en una corrida. EFE

Andrés Roca Rey se cae del cartel de la corrida taurina de Úbeda

El matador acaba la temporada para recuperarse de sus lesiones, en especial una hernia que arrastra desde 2019

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

El público taurino ubetense no podrá disfrutar de la actuación del matador Andrés Roca Rey en la corrida del próximo 4 de octubre, enmarcada dentro de la Feria de San Miguel. El torero peruano ha informado a través de un comunicado de prensa que pone fin a su temporada «tras las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año».

En el comunicado se señala que la más preocupante, una hernia que padece desde 2019 y que requiere un tratamiento crónico y continuado, «se reactivó tras la voltereta sufrida en Valladolid, provocándole pérdida de fuerza en el hombro y el brazo izquierdo».

Roca Rey lamenta en el comunicado perderse tres corridas, entre las que está incluida Úbeda, y tras el obligado parón, reaparecerá en Lima el próximo 2 de noviembre.

