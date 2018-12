Analfabetos declarados de corazón Nano Díaz, José Miguel Romerosa y Alberto Sapillo, tres de los integrantes de El Jose. / L.V. El grupo musical El Jose, con aires jienenses, admite que se puede vivir de la música. A no ser que hagas como ellos y lo inviertas, en cuyo caso pasas a «subsistir». LAURA VELASCO JAÉN Sábado, 1 diciembre 2018, 18:56

Quiero ser de acero si alguien me ataca los sueños». «Pa' que pedís permiso, pedírselo a vuestros ovarios. De no tirar con nosotros del carro no vamos a ningún lado». «Érase una vez una ciudad donde los artistas corrían de la Policía». Son frases de tres canciones diferentes que a simple vista no tienen mucho en común. Ni falta que hace. Tres temáticas distintas, un mismo grupo: El Jose. Unos músicos sin censura, que le cantan a lo que les apetece. Sin etiquetas, sin reglas, pero con mucho corazón. El grupo está formado por José Miguel Romerosa, cantante y guitarrista; Alberto Sapillo, bajista y arreglista; Nano Díaz, batería y productor de los dos discos; Juanma Navia, flautista y teclista; y Julián Suárez a la guitarra eléctrica. Una banda con bastantes aires jienenses: tanto Alberto como Nano son de esta tierra. En una reunión a tres con Jose, Alberto y Nano, relatan entre risas que son «los restos de otras bandas». Una forma poco poética para decir que los tres se conocieron en otros grupos musicales -Viento de Levante y La Banda de Trapo-, para después apostar por su propio proyecto.

Jose empezó en la música «con cuatro o cinco años», tomándoselo como una afición, y al crecer entendió que era a lo que quería dedicarse en la vida. El padre de Alberto es músico, así que le viene de familia. En su caso, empezó en el conservatorio, pero lo acabó cambiando por la calle: tocar sin parar en las plazas fue su mejor escuela. Nano, por su parte, también viene de familia de músicos. Con 18 se sentó en una batería y en ese instante supo que quería vivir de la música, por lo que dejó todo para dedicarse a ello.

La formación ha estado muy marcada por el crowdfunding, y se sorprendieron de la gente que hay «dispuesta a pagar para que tu proyecto siga adelante». «Es un apoyo moral del carajo, conseguimos 5.000 euros en una semana», señala José. «Fue el chute de adrenalina que necesitábamos», añade Nano. Asimismo, destacan el «apoyo» que les da Jaén, donde se sienten «bastante valorados».

Vivir de la música

Y ante la duda existencial de cualquier potencial músico (¿me dará para vivir?), la formación admite que sí. Bueno, más bien para «subsistir»: ahora están invirtiendo. «Es cuestión de que el año que viene dé para vivir porque no estaremos invirtiendo tanto, esto es un poco empresa», señala Jose, que admite que para apostar por temas propios «hay que pasar un proceso». «Primero te tienen que escuchar, algo que no es fácil, empezamos por convencer a nuestros colegas para que lo hagan. Luego se aprenden las canciones. La música es contagiosa. Cuando vienen a conciertos recomendados por otros y ven que el resto se sabe las letras, eso les anima a aprendérselas para el siguiente», recalca el cantante.

En su página de Facebook definen su estilo como 'Neo pop-rock yemení con ligeras pinceladas de folclore infantil maldivo'. Todo un vacile para los «periodistas despistados». De hecho, la banda no sabe si ese tal 'Neo pop-rock yemení' existe. En realidad, su estilo «ecléctico» abarca cualquier ritmo, cualquier sonido, según les vaya apeteciendo. «No pensamos en que vamos a hacer rock, o pop, o lo que sea. Si nos apetece un reggae, lo hacemos, si nos apetece un reggaetón, pues también, y así», recalcan. Según Alberto, el estilo de El Jose es la suma de cómo sienten «los diferentes estilos de música». «Jose trae la canción escrita y entre todos le damos una forma, es la suma de como todos la vemos. No hay un estilo, sonamos como lo sentimos», aclara.

En este punto, El Jose hace hincapié en el empeño de la sociedad española por etiquetar la música pasa «por una cuestión comercial». «Necesitan catalogar y ver en qué radio te pinchan, y nosotros rompemos con todo, somos un poco 'a ver en qué emisora nos metes'. Apostamos por la música, sin etiquetas, con buenas letras», apostilla Nano Díaz. «A veces no saben en qué radio ponerte y acaban por no ponerte en ningún lado, pero significa que estamos sonando a algo que es solo de nosotros», añade Jose.

Y es que su temática no tiene directrices. Si a Jose le apetece escribirle al amor, lo hace. Y si a la semana le vuelve a apetecer escribirle al amor, lo vuelve a hacer. No siguen una pauta. Y le cantan a todo. Es inevitable mencionar 'Un solo corazón', uno de los himnos de la banda, que cuenta con la colaboración de El Kanka. «Todo lo que toca lo hace oro, es un amigo, un maestro y un referente. Cuando le piden que la cante en sus conciertos él es muy de responder y decir que es nuestra», destaca el cantante.

La 'Epístola feminista' es otra de sus grandes creaciones. El grupo insiste en que hay razones de sobra para escribir sobre ello. «Están pasando unas burradas tremendas, desde lo que pasó en los Sanfermines hasta las violaciones en La India, cuando además se acaba condenando a la mujer. Es importante que haya hombres que le canten a eso», recalca Jose. «Creo que además faltan mujeres en la música, cuando hay muchísimo talento», añade Alberto Sapillo.

Y hablando de letras, tachan de «locura» que los artistas puedan acabar en la cárcel. «Son palabras... Y aunque sea algo ultragrave, una multa, pero no cárcel, es muy exagerado», insiste Jose. «Es una responsabilidad como artista y como persona que tiene un alcance decir las cosas que uno siente, ser políticamente correcto a veces no llega a ningún lado», apostilla el bajista del grupo.

Ahora están de gira con 'Yo sin tú', su último disco, con el que están muy contentos. «Nos pone los pelos de punta tocar las canciones y escuchar a la gente cantarlas», destaca Díaz. A corto plazo, seguirán con sus emocionantes conciertos, sus canciones de amor repetidas porque sí, sus letras incómodas y sus 'ligeras pinceladas de folclore infantil maldivo' hasta que le llegue el turno al tercer trabajo. Ojalá sea así, y que estos 'analfabetos declarados de corazón' -como dicta una de sus letras- sigan dando guerra.

El Jose es ese grupo al que las radios les cuesta etiquetar para ver en qué emisora pueden sonar. Y acaban por no sonar en ninguna, algo que no parece preocuparle a la formación: es señal de que no se parecen a nadie. Con un toque rebelde y sin censura, hablan del amor, del consumismo, del feminismo y hasta de los ayuntamientos, siempre fieles a ese estilo «ecléctico» que les define. Su último disco, 'Yo sin tú', les está dando grandes alegrías. A cambio, ellos les están dando al público grandes conciertos.