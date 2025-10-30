Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Centro de acogida al transeúnte. IDEAL

Ampliadas hasta 60 las plazas para temporeros en Jaén, que alcanzarán las 170

Desde el Consistorio comparten la petición de «otras entidades sociales» a la Junta para adelantar la activación de la red de centros

C. C.

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:56

Comenta

El Ayuntamiento de Jaén aumentará desde hoy hasta 60 las plazas el dispositivo municipal de atención a la persona temporera situado en la avenida de ... Granada, en las instalaciones del centro de acogida al transeúnte, que con motivo de la campaña de la aceituna ve ampliada su capacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  3. 3 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  6. 6 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  7. 7 La hora de Marc Casadó
  8. 8 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  9. 9 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria
  10. 10 Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ampliadas hasta 60 las plazas para temporeros en Jaén, que alcanzarán las 170

Ampliadas hasta 60 las plazas para temporeros en Jaén, que alcanzarán las 170