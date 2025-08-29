Ampliada la Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo del centro de salud Virgen de la Capilla Desde la institución señalan que se han creado más de 1.500 nuevas plazas en los últimos seis años y que para este año se han aprobado ocho autorizaciones

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, ha ejecutado obras de adaptación y mejora de las dependencias de la Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo (USN) del centro de salud Virgen de la Capilla, en la capital.

Las nuevas obras realizadas permiten ofrecer un espacio más amplio. Las anteriores dependencias, situadas en el área de Pediatría, disponían de 36 metros cuadrados, distribuidos en dos consultas para un pediatra y un psicólogo clínico, que ahora se han ampliado en 142 metros cuadrados más.

«Tras la reforma realizada, los usuarios cuentan con sala de espera conectada con un despacho de administración y núcleo de aseos accesible de adultos y pediátricos. Una amplia sala de diagnóstico para el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta, junto a cinco consultas de Fisioterapia, Logopedia, Terapia, Pediatría y Psicología Clínica», ha explicado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González.

En una visita a esta actuación junto con la directora-gerente del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, María Dolores Fernández, González ha precisado que las obras de adaptación se han llevado a cabo en un área de 178 metros cuadrados.

Esta zona del centro de salud Virgen de la Capilla está conectada con la escalera y el ascensor del edificio, lo que permite un recorrido accesible por la entrada principal de su entreplanta. Además, se han adaptado las instalaciones de climatización para sus salas de espera y diagnóstico, que contarán con un nuevo equipamiento.

Este servicio es un dispositivo específico para la valoración inicial, el diagnóstico y el seguimiento de menores, hasta los seis años de edad, junto a sus familias y al entorno, según ha informado este viernes la Junta.

Tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presenta la población infantil con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. En estas consultas trabaja un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.