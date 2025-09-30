Ampas y Fampa Los Olivos trasladan las necesidades de los colegios públicos de Jaén En una reunión mantenida con el Ayuntamiento han manifestado sus propuestas y prioridades, y se les ha informado de próximas actuaciones

Ideal Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Conocer las necesidades de los colegios públicos de primera mano. Con ese objetivo el Ayuntamiento de Jaén ha organizado este martes una reunión con las asociaciones de padres y madres (ampas) y Fampa Los Olivos. Los colectivos han podido trasladar las prioridades y propuestas de los centros respecto al mantenimiento, al mismo tiempo que el Consistorio les ha informado sobre las actuaciones que tiene previstas en ellos.

Así lo ha indicado la concejala de Educación, Eva Funes, tras el encuentro que ha mantenido con estos colectivos, junto a los ediles de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno y de Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo.

«Son muchas, somos conscientes, pero estamos comprometidos con darles respuesta progresivamente», ha asegurado Funes, quien ha añadido que esta cita se retoma tras haberse celebrado en el anterior mandato para poder canalizar esas cuestiones «de manera eficaz» hacia las áreas municipales competentes.

Tras señalar que la coordinación con Fampa Los Olivos «es constante y muy fluida», la concejala ha considerado «igualmente importante que las familias también tengan voz y que cada ampa tenga la oportunidad de expresar sus demandas específicas, establecer sus prioridades y mantener un contacto directo con el Ayuntamiento».

De otro lado, en el encuentro, se ha informado a estos colectivos sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo en los colegios públicos gracias a la nueva licitación del contrato de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

«Queremos que las ampas conozcan cuáles son las obras y mejoras previstas en sus centros dentro de esta licitación que consideramos fundamental para garantizar el buen estado de las infraestructuras educativas», ha enfatizado Funes, no sin apuntar que el objetivo es que, «tras el parón del último año con el anterior gobierno», este contrato de mantenimiento sea constante en el tiempo.

Demandas

La vigilancia en centros, el arreglo de instalaciones, obras de mantenimiento de servicios, climatización, evitar goteras y la pintura de aulas son algunas de las demandas. Las primeras incidencias se atenderán con el contrato de mantenimiento en vigor que priorizará las intervenciones según su importancia y a ello se une el trabajo por 180.000 euros de mantenimiento y conservación de tejados y cubiertas.

Por otra parte, se ha presentado un catálogo de actividades educativas que se están programando desde la Concejalía de Educación en colaboración con otras áreas como Medio Ambiente con el fin de ofrecer «una cartera ordenada de propuestas formativas y lúdicas». Esta información se enviará también a todas las direcciones de los centros para facilitar su planificación y difusión entre la comunidad educativa.