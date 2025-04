El ampa del Alfonso Sancho confirma que se mantendrá la segunda línea en el centro

Manuela Millán Sábado, 26 de abril 2025, 19:21 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

El colegio Alfonso Sancho de la capital mantendrá la segunda línea educativa. Así lo confirman desde el ampa, madres y padres que habían liderado las protestas de las últimas semanas tras anunciarse la posibilidad de que la Junta de Andalucía eliminar una de las líneas. «Estamos encantados de comunicaros oficialmente que tenemos dos líneas y 50 plazas para el próximo curso de tres años en nuestro colegio», trasladan a través de un comunicado.

La decisión habría estado motivada tras las 45 inscripciones que se habrían hecho en el centro durante el periodo de matriculación. Se trata de una cifra que supera la ratio establecida de 25 por aula de la Administración andaluza. «Queremos agradecer enormemente a todas y cada una de las familias que nos habéis apoyado y acompañado en esta lucha», añaden en el comunicado «a pesar de las circunstancias adversas».

«Hemos ganado una batalla, pero seguimos en la lucha por la educación pública, para todos y de calidad», subrayan.

Protestas

Las familias del centro Alfonso Sancho y Almadén (adscrito al primero) comenzaron a movilizarse en el mes de marzo para denunciar «la intención de la Junta de cerrar una línea educativa para tres años». «Conocimos la decisión tan solo unos días antes de que comenzara el periodo de prescripciones, cuando en el tablón de anuncios vimos que solo se ofertaban 25 plazas para el próximo curso en el nivel de tres años», explicaba la representante del ampa, María del Carmen Ramiro. Así, anunciaron la petición de una reunión con el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, que «no tenía respuesta».

Tras varias protestas y acciones reivindicativas, expusieron la situación en el pleno del Ayuntamiento de Jaén, respaldados por las formaciones del PSOE y JM+.

Por su parte, desde la Junta se pidió «paciencia ya que la decisión no se tomaría hasta que no se cerrara el proceso de matriculación, cuando habría que analizar el número de plazas que eran necesarias». Tras su finalización, desde el ampa trasladan su alegría por «el mantenimiento de la línea», aunque por el momento la Junta no se ha pronunciado.

PP de Jaén

Quienes sí se han pronunciado son los concejales del PP en el Ayuntamiento de Jaén, quienes celebran que la Junta «haya demostrado con hechos que se mantendrá la segunda línea de infantil del colegio público Alfonso Sancho». La concejala Maribel López resalta «un cumplimiento que evidencia el fracaso de la estrategia del alcalde, Julio Millán, para convertir el proceso de escolarización en una excusa para el enfrentamiento». López alude «al burdo intento de manipulación de la comunidad educativa del colegio público ideado por el PSOE, que ha utilizado el proceso de escolarización con intereses partidistas», en relación al apoyo de la formación en las protestas.

«El PP siempre estaremos al lado de las familias», afirma. La concejala lamenta además que el equipo de Gobierno de PSOE y JM+ «intenten sacar un supuesto rédito político de polémicas, que como demuestra el desenlace de la escolarización, carecen de fundamento». Para la edil queda claro que «la Junta de Andalucía desarrolla actuaciones y adopta medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos».

PSOE

El PSOE califica de «vergonzosa» la actitud del PP con el centro al que «han pisoteado desde la Junta para eliminar dos líneas de Infantil y Primaria con la complicidad de un grupo municipal que ha preferido defender los intereses de su partido».

Así lo traslada la edil socialista Ángeles Díaz, que celebra como un triunfo de las ampas para mantener las líneas «a las que orgullosamente han apoyado desde su partido». «El PP, que quería acabar con estos dos colegios para favorecer a los concertados de la zona, ha reculado ante el gran trabajo de los padres y madres, que han sostenido una campaña para ganar matriculaciones», añade.