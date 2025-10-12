Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Animación en una de las casetas. A. Cubillo
Feria San Lucas

Ambientazo en un domingo clásico de feria, fútbol y toros

Que el lunes sea festivo por el día del Pilar ha animado a los jienenses a echarse a la calle y llenar el recinto ferial

Ascensión Cubillo

Jaén

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Un domingo de feria, fútbol y toros con sabor a sábado que llena la Vestida. La capital vive hoy uno de sus días más fuertes ... del primer fin de semana de San Lucas al caer el día del Pilar en domingo y trasladar el festivo al lunes, lo que ha animado a jienenses y visitantes a echarse a la calle. No tener que madrugar al día siguiente ayuda.

