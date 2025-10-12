Ambientazo en un domingo clásico de feria, fútbol y toros

Un domingo de feria, fútbol y toros con sabor a sábado que llena la Vestida. La capital vive hoy uno de sus días más fuertes ... del primer fin de semana de San Lucas al caer el día del Pilar en domingo y trasladar el festivo al lunes, lo que ha animado a jienenses y visitantes a echarse a la calle. No tener que madrugar al día siguiente ayuda.

El recinto ferial ha sido el punto de encuentro de quienes esta mañana han celebrado el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la plaza de Santa María, pero también de los aficionados lagartos que han ido al partido del Real Jaén contra la Unión Deportiva Melilla en la Victoria. De ahí que se vean camisetas del equipo blanco por las calles del recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera además de los habituales trajes de flamenca.

A lo largo del día las casetas de cofradías, hermandades y colectivos han sido el centro de la actividad. El calor de la jornada ha animado a disfrutar de una buena comida en familia o con amigos, con platos típicos como el flamenquín, las migas o el arroz.

La música en directo y las animaciones han acompañado la sobremesa, alargando el ambiente festivo hasta bien entrada la tarde. Opciones hay para todos los gustos: desde el típico 'flamenquito' con versiones del Sarandonga y temas por el estilo hasta las sevillanas, sin olvidar la música latina que pone a bailar hasta al más tímido. Clásicos que nunca fallan.

Mientras unos bailan, otros, los más pequeños, disfrutan de las atracciones. De hecho, caminar por la zona de los 'cacharricos' en días como hoy resulta difícil porque a las colas para comprar las fichas o billetes se suman las de los padres, madres y abuelos que esperan pacientemente a que el viaje termine.

Este es el caso de la familia Mayoral, que ha acudido hoy a la feria con la abuela Victoria, quien se muestra feliz de ver cómo sus nietos disfrutan. Solo por eso ya merecen la pena las paradas en las atracciones con sus consiguientes esperas.

En el centro

Si bien el epicentro festivo está en el recinto ferial, el centro no se queda atrás. Al mediodía, terrazas llenas y dificultad para encontrar una mesa libre en bares y restaurantes. En cuanto a la programación de la Feria de San Lucas, la Diputación ha acogido el XXIII Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos. En esta actividad impulsada por la Asociación de Mujeres Bolilleras Jiennenses han participado más de 200 personas.

Por otro lado, la plaza de la Constitución ha sido el escenario elegido para la segunda edición de 'Jaén baila por sevillanas' organizado por la Escuela Raquel Damas con la colaboración del Patronato de Cultura. Una actividad a la que se ha unido un nutrido grupo de jienenses y cuyo objetivo es animar a pequeños, jóvenes y mayores a sumarse a bailar este típico baile andaluz por San Lucas.

Antes de este flashmob, esta céntrica plaza ha acogido el inicio del programa 'Jaén, baila en Feria' organizado por el Patronato Municipal, donde desde hoy y hasta el próximo 19 de octubre nueve escuelas de baile de la capital harán una demostración protagonizada por el alumnado de las academias.

El programa se ha iniciado con la Escuela de Raquel Damas durante la mañana de hoy, mientras que por la tarde ha sido el turno de la muestra coreográfica, danza urbana y contemporánea a cargo de Estudio Noveno.

En los próximos días actuarán Bailoteca, Danzajaén, Escuela de Danza Nerea García, Asociación Verde Olivares, Rocío Escuela de Danza. Cierra la programación la Escuela de Arte El Tabanco el domingo 19 de octubre.