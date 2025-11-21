Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén

Dos o tres minutos, es lo que tardaron en entrar, robar y marcharse. El lugar elegido ha sido un estanco ubicado en la Carrera de ... Jesús de la capital y el método, un alunizaje. Un suceso que recuerda a otro ocurrido recientemente en el Bulevar, cuando unos ladrones reventaron con un coche un escaparate y se llevaron varios jamones, pero la investigación por el momento no los relaciona, aunque se abren «todas las posibilidades», según fuentes policiales.

«Tres veces empotraron el coche y se llevaron el cajón con el dinero», relataba Fernando García, propietario del local, un negocio familiar que lleva casi veinte años en marcha y que atiende a unos 500 clientes diarios en pleno corazón de la ciudad.

Ampliar Vecinos se interesan por el suceso. E. L.

Las cámaras, tanto de dentro como de fuera, grabaron el momento. Fue sobre las cinco de la madrugada, incluso los vecinos, alertados por el fuerte ruido, salieron para comprobar que un vehículo se «empotraba» contra el escaparate varias veces hasta entrar. Cogieron la matrícula, de poco sirvió. El coche, al parecer, era robado, y los ladrones iban encapuchados, así que no se les podía reconocer.

Unos 8.000 euros se llevaron, según contaba el propietario. Suelen ir cada dos días al banco para ingresar el contenido de la caja, por lo que tocaba, precisamente, este viernes. «Sabían perfectamente dónde venían, el problema es, sobre todo, el destrozo que han liado en la puerta, estanterías, la vitrina...», explica.

Ágil y limpio

El robo ha sido «super rápido, ágil, muy limpio y claro, con destrozo importante», indicaba García. Señalaba que parecía que se trataba de profesionales, algo que desde la Policía se está investigando tras el paso de la Científica por el lugar de los hechos.

Por el momento, toca intentar recuperar la normalidad, recoger los cristales rotos y cortar la persiana doblada para que la gente pueda entrar lo antes posible. «Lo importante es que no hay ningún herido y que el seguro se encargue de lo demás», decía.