Resultado del robo, esta madrugada. E. L.

Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén

Los ladrones se llevaron unos 8.000 euros de la caja tras empotrar hasta tres veces un coche en la entrada

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Dos o tres minutos, es lo que tardaron en entrar, robar y marcharse. El lugar elegido ha sido un estanco ubicado en la Carrera de ... Jesús de la capital y el método, un alunizaje. Un suceso que recuerda a otro ocurrido recientemente en el Bulevar, cuando unos ladrones reventaron con un coche un escaparate y se llevaron varios jamones, pero la investigación por el momento no los relaciona, aunque se abren «todas las posibilidades», según fuentes policiales.

