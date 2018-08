Vía alternativa y «posible» para rehabilitar Los Cañones Bañistas en el paraje natural de Los Cañones el pasado fin de semana. / RUFINO CARRILLO El PSOE afirma que con la ley en la mano se puede expropiar una parte menor de la que plantean propietarios y que abarataría el coste M. Á. C. JAÉN. Jueves, 23 agosto 2018, 01:28

Veinticuatro horas después de que el Ayuntamiento pidiera apoyo del resto de administraciones para expropiar el paraje natural de los Cañones, a pocos kilómetros de la capital y zona de baño y senderismo, el PSOE de Jaén afirmó ayer que existe una alternativa «posible» en la expropiación de los terrenos necesarios para el proyecto de recuperación de Los Cañones sin que el Consistorio tenga que aceptar la postura de propietarios y quedarse con «nada menos que 14 hectáreas» y que sería mucho más económica.

Así lo indicó ayer la concejala socialista África Colomo, después de que el edil de Personal y Comunicación y alcalde accidental, Miguel Contreras, apuntara que el Ayuntamiento de Jaén «no puede hacer frente» a esa expropiación para ejecutar la actuación anunciada en 2015 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), solicitando una actuación institucional «conjunta» para poner este paraje en valor. La interveción está cifrada en 750.000 euros, cifra muy inferior al coste de la expropiación en su conjunto.

«La situación con respecto a uno de los propietarios que hay en la zona donde se iba a expropiar conllevaría tener que hacer una actuación mucho más grande con un presupuesto mucho más elevado al que ahora mismo el Ayuntamiento no puede hacer frente», subrayó. En este sentido, afirmó que se daría «quizás una situación paradójica donde vale más la expropiación que la intervención que se quiere hacer».

«Si a la finca se le priva del acceso actual bastaría con construirle uno razonable sin expropiar todo»

Colomo indicó que el PP «se ha dado mucha prisa en salir a pedir apoyo para la expropiación de los terrenos al Gobierno de España ahora que son los socialistas quienes gestionan, cuando desde 2014 no han sido capaces de reclamar en Madrid y de sacar adelante en el Ayuntamiento esta promesa electoral que hicieron a los vecinos».

Sobre el coste de la expropiación, la edil socialista hizo hincapié en que con la ley en la mano el Ayuntamiento no tiene por qué adquirir la finca de olivar que proponen los propietarios, ya que, «atendiendo a la Ley de Expropiación Forzosa sería mínima la superficie a expropiar».

Detalló que lo que prevé la ley es que los dueños tienen derecho a que se le expropien las fracciones de la finca que resulten inservibles para su finalidad (agraria, en este caso y las partes que resulten sin acceso razonable o con una extensión de explotación antieconómica), «cosa que no ocurre aquí, pues se pretende que se expropie la parte principal de la finca, nada menos que 14 hectáreas».

En los PGE de Sánchez

«Si a la finca se la priva del acceso actual, no hay que expropiarla, sino construirle un acceso alternativo y razonable. El alcalde sabe que esta opción es posible y no entendemos cómo no la hace valer, más allá de que quiera seguir retrasando el proyecto por cuestiones ajenas al interés general», señaló la socialista.

En todo caso, reclamó a Javier Márquez que demuestre su compromiso con los jienenses instando a su partido a apoyar los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno (PGE) de Pedro Sánchez como «la mejor garantía» de que proyectos como el de la adecuación de Los Cañones salgan adelante.