El tranvía de Jaén en una de las últimas pruebas. M. M.
Fomento

Alsa, la empresa 'favorita' para gestionar el tranvía de Jaén

La compañía tiene un plazo para presentar la información legal para que la adjudicación sea una realidad

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:45

¿Habrá un único gestor en el transporte público de la capital? Todo apunta a que sí, puesto que Alsa es la empresa con más ... posibilidades de hacerse con la gestión del tranvía, según ha podido saber este periódico, al ser la más puntuada. Eso sí, es aún una propuesta de adjudicación para el contrato de operaciones.

