Alsa, la empresa 'favorita' para gestionar el tranvía de Jaén

¿Habrá un único gestor en el transporte público de la capital? Todo apunta a que sí, puesto que Alsa es la empresa con más ... posibilidades de hacerse con la gestión del tranvía, según ha podido saber este periódico, al ser la más puntuada. Eso sí, es aún una propuesta de adjudicación para el contrato de operaciones.

En concreto, la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Real es la entidad licitadora que presenta la «mejor oferta« para la adjudicación del contrato promovido por la Junta de Andalucía.

La Mesa ha trasladado por tanto la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación y ahora se requerirá a la entidad propuesta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP y la cláusula 10.7 del PCAP, en el plazo de diez días hábiles, presente la documentación justificativa previa a la adjudicación que se relaciona en las normas citadas.

El contrato

La Junta de Andalucía recibió cuatro ofertas de empresas interesadas en el contrato de operaciones del tranvía de Jaén. Este contrato, con una vigencia de cuatro años más una posible prórroga, es el de mayor volumen destinado a mantenimiento y explotación con un montante de cerca de 18 millones (17.809.302).

Las empresas son: FCC Consesiones de Infraestructuras; la UTE Avanza Movilidad Integral-Avanza tren; UTE Empresas Ruiz-Barranqueiro, y la UTE Nex Continental Holdings, Alsa (esta última gestiona los autobuses urbanos de la ciudad). De todas ellas, Alsa es la que más posibilidades tiene.

Una vez presentada la información requerida, y si todo está correcto, podrá ser la adjudicataria de este esperado contrato que, además, provocaría que la misma empresa gestionara el tranvía, lo que se uniría al sistema de autobús urbano de la ciudad, del qeu ya fue la adjudicataria.