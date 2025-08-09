La almendra de Jaén, en peligro por los aranceles de Trump del 15%

Indefensión, ese es el sentimiento que comparten los agricultores jienenses de almendros en materia arancelaria. El pasado jueves entraron en vigor los gravámenes del 15% ... a todos los productos que la Unión Europea quiera exportar al mercado estadounidense, sin conocerse aún si habrá productos que puedan librarse de la tasa.

Los almendros son uno de los productos más perjudicados por los aranceles, puesto que a pesar de ser España el tercer país que más exporta en el mundo (un 7% del mercado total), está muy alejado de Estados Unidos, principal exportador mundial con un 78% (la mayoría en California),

El almendro estadounidense sigue un modelo intensivo de regadío, con amplio acceso a agua, suelos fértiles y un uso extensivo de fitosanitarios, que hace de sus precios muy competitivos. Y ahora, mientras el producto de Jaén y España se enfrenta a aranceles del 15% para llegar a Estados Unidos, el 'yankie' solo está obstaculizado por una tasa del 2 al 5%.

«Nosotros somos competitivos en calidad, de hecho mucho de nuestro almendro se consume allí para productos cosméticos. Ahora con los aranceles nosotros perdemos competitividad en su mercado, mientras en el nuestro con su capacidad de producción y las bajas tasas serán una competencia feroz respecto al precio», detalla Juan Luis Ávila, secretario de COAG Jaén y Andalucía.

Un diagnóstico que también comparte Jesús Cózar, secretario general de UPA Jaén y Andalucía, que señala los precios como un factor para desincentivar la inversión de los agricultores. «La mayoría de almendras que exportamos es a la UE. No nos afectará tanto al mercado con EE. UU sino al nuestro, porque el modelo estadounidense marcará los precios bajos, y con ese bajo arancel nuestro producto, al cumplir con más normativas, siempre será más caro, incluso en nuestro país», detalla Cózar.

Una disparidad de aranceles que los agricultores sienten como un agravio, más especialmente cuando el producto estrella de la provincia de Jaén, el aceite de oliva, sí se debe enfrentar al gravamen del 15%. «Aunque creemos que no afectará mucho a las exportaciones, porque en época de sequía pagaban el aceite muy alto, sin aranceles recíprocos perdemos la oportunidad de que vean lo que duelen estas medidas a sus cultivos», señala Juan Luis Ávila.

Superintensivo

La dificultad de competir va más allá del propio mercado. El sector agrario teme que con las ventajas competitivas del modelo superintensivo estadounidense, como sus menores costes de producción y la posible entrada de sus productos a precios más bajos en mercados clave, puedan socavar su posición internacional y perjudicar a la rentabilidad.

«Lo que tememos es que se produzcan procesos especulativos con los precios. Nuestras almendras son de mejor calidad, pero todavía no se nota demasiado en el mercado, mientras que ellos con sus bajos costos pueden conseguir que el precio sea tan bajo que nos sea imposible competir, o que se pague al agricultor tan poco que no cubra gastos de producción. Eso haría perder fuelle a un cultivo que en los últimos años ha sido una alternativa potente del olivar», afirma Cózar.