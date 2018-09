El 'Alligator Rockin' se traslada a la caseta Jaén Arena por las lluvias IDEAL La programación prevista para este viernes y sábado cambia de espacio, pero mantiene actuaciones y horarios EUROPA PRESS Jaén Viernes, 14 septiembre 2018, 13:44

Las jornadas centrales del décimo festival 'Alligator Rockin' se trasladan a la caseta Jaén Arena, en el recinto ferial, por la previsión de lluvia y tormentas para estos viernes y sábado.

Así lo han indicado desde la Asociación 'Rock me, babe', organizadora de esta cita gratuita dedicada al rockabilly y el rock and roll que ha tomado esta decisión ante el pronóstico meteorológico.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la provincia desde las 14.00 horas de este viernes a la medianoche y para el sábado, entre las 14.00 y las 20.00 horas, en la zona capital y montes.

Por ello, el grueso de la programación, previsto en estas jornadas, se traslada desde el paseo de las Bicicletas del parque de la Concordia a la caseta Jaén Arena en el recinto ferial, aunque manteniendo actuaciones y horarios.

De este modo, a partir de las 20.30 horas de este viernes se subirán al escenario Ro & The Scull Boys y Tropers Swing Band, tras los que será el turno de los DJ Eli y Zapata. El sábado llegarán The Gold Diggers, Santa Rosa, The Radions, Cat Club y Darrel Higham & The Enforces. Será a partir de las 14,00 horas en una jornada en la que también se contará con los citados DJ.

La actuación del domingo, que podrá punto final al Alligator Rockin' 2018, se mantiene en la terraza del Bar La Pampa junto a la estatua de Andrés de Vandelvira y con la fachada trasera la Catedral como fondo. Scorcia & The Rusafians actuarán a partir de las 13.00 horas en este espacio, donde este jueves el homenaje a Elvis de RMB All Star abrió el festival.

Desde la organización se ha valorado el cartel de esta edición especial, en la que alcanza su primera década, y ha destacado la presencia de a la estrella inglesa Darrel Higham que actuará con su banda.

Ha señalado, igualmente, la participación de grupos jiennenses y de otras bandas procedentes de España y otros países que en estas cuatro jornadas ofrecerán el «mejor rockabilly» en la capital. Por ello, ha animado a disfrutar de los conciertos de esta cita gratuita y dirigida a todos los públicos.

Este festival de la capital no ha sido el único evento cultural previsto este fin de semana en la provincia que se ha visto afectado por las malas previsiones meteorológicas, ya que, por ejemplo, han obligado a cancelar el IX Festival Planetademos, que se iba a celebrar este sábado en Mengíbar.