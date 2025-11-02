Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Interior del Palacio de la Justicia de Jaén, a la espera de la Ciudad de la Justicia. E. L.

Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén

En Villacarrillo, Martos, Úbeda y Linares todavía no hay novedades respecto a las reformas y unificaciones de sus sedes judiciales

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:11

. Que la Ciudad de la Justicia tarda en llegar a la capital jienense es un hecho innegable e indiscutible que se reclama desde todos ... los ámbitos de la sociedad, especialmente de los principales afectados, como son los fiscales, abogados y jueces. Así, en la memoria del Tribunal Superior de Andalucía se recordaba que se sigue «la espera de que la capital cuente con un complejo judicial que elimine la actual dispersión y deficiencias, actuación esperada desde hace más de quince años». Recordaban que, por el momento, solo consta la aprobación del estudio de viabilidad y anteproyecto de ejecución de un complejo en torno a un volumen lineal de siete plantas de altura paralelo a la calle Miguel de Castillejo. Pero no es lo único pendiente en Jaén en lo que a sedes judiciales se refiere.

