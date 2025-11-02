Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén

. Que la Ciudad de la Justicia tarda en llegar a la capital jienense es un hecho innegable e indiscutible que se reclama desde todos ... los ámbitos de la sociedad, especialmente de los principales afectados, como son los fiscales, abogados y jueces. Así, en la memoria del Tribunal Superior de Andalucía se recordaba que se sigue «la espera de que la capital cuente con un complejo judicial que elimine la actual dispersión y deficiencias, actuación esperada desde hace más de quince años». Recordaban que, por el momento, solo consta la aprobación del estudio de viabilidad y anteproyecto de ejecución de un complejo en torno a un volumen lineal de siete plantas de altura paralelo a la calle Miguel de Castillejo. Pero no es lo único pendiente en Jaén en lo que a sedes judiciales se refiere.

Así, el TSJA hacía hincapié también en que Villacarrillo está a la espera de la reforma integral de la edificación actual, proyecto que data del año 2007, «de modo que persiste la misma situación deficitaria que se viene apuntando en años anteriores». En 2024 se ha redactado el proyecto básico y de ejecución.

De hecho, en mayo del año pasado, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, anunciaba la reforma en Villacarrillo con una sede nueva «que se va a sustituir y multiplicando por tres el espacio actual». Obra aún a la espera.

En aquel entonces también anunció «la mejora de Úbeda o Martos con rehabilitaciones integrales», ambos, asimismo, pendientes de tener novedades reales al respecto.

En la memoria del TSJA se destacaba que, de hecho, la sede judicial de Martos «necesita ser mejorada», en tanto que en Úbeda «sería conveniente concentrar los tres órganos judiciales en un único edificio». Sugerencias que se realizaban por parte de los profesionales y que quedaban en el aire, visto las escasas noticias recientes al respecto.

Fue en octubre de 2023 cuando se reunieron la Junta y el Ayuntamiento de Úbeda para abordar posibles alternativas que permitan unificar las dos sedes judiciales con las que cuenta la localidad, una situada en la plaza Vázquez de Molina y la otra en la barriada del Comendador.

Unificaciones

Úbeda cuenta con tres juzgados, dos de ellos en la sede principal de la Casa de los Abades (palacete renacentista del siglo XVI rehabilitado para su uso), si bien el tercero se encuentra a bastante distancia, a la entrada de la ciudad por la zona sur. Ello se pensaba solventar con el Plan de Infraestructuras Judiciales, y facilitar el trabajo de los agentes judiciales. Por el momento, se anuncia por la Consejería la redacción de proyecto básico y de ejecución para reforma de la sede sita en Plaza Vázquez de Molina.

Y no hay que olvidar Linares, Ahí se contempla también la unificación de las sedes, mediante el traslado y la utilización de uno de los edificios de la antigua Escuela de Peritos. Ya en octubre de 2021 se tenía el uso de este edificio como centro de la Justicia linarense, en enero de 2024 se confirmó y, para septiembre, se ultimaba un acuerdo de cesión entre la Universidad de Jaén y la Junta. Sin más novedades.