Imagen de los integrantes de la alianza de universidades europeas, durante su reunión en Italia. IDEAL

La Alianza de Universidades que coordina la UJA llega al ecuador del proyecto

El lector Nicolás Ruiz considera que la unión de instituciones «intensifica» la misión de la UJA de contribuir al desarrollo del territorio

IDEAL

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:33

Comenta

La Alianza de Universidades Europeas NEOLAiA, coordinada por la Universidad de Jaén y financiada por la Comisión Europea con 14,4 millones de euros, ha ... celebrado durante esta semana en la Universidad de Salerno (Italia) un encuentro en el que se ha hecho balance del proyecto y se ha debatido sobre los siguientes pasos a dar para implementar las acciones contempladas.

