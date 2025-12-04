La Alianza de Universidades que coordina la UJA llega al ecuador del proyecto

La Alianza de Universidades Europeas NEOLAiA, coordinada por la Universidad de Jaén y financiada por la Comisión Europea con 14,4 millones de euros, ha ... celebrado durante esta semana en la Universidad de Salerno (Italia) un encuentro en el que se ha hecho balance del proyecto y se ha debatido sobre los siguientes pasos a dar para implementar las acciones contempladas.

Más de 140 representantes de las 9 universidades que conforman el consorcio han participado en este encuentro que marca el ecuador del proyecto. Una reunión en la que se ha hecho una reflexión conjunta y analizado su desarrollo, el estado de implementación del mismo y de las distintas iniciativas en ámbitos tan concretos y estratégicos como la implantación de nuevos grados conjuntos y múltiples para los próximos cursos académicos, el lanzamiento del hub pedagógico y de la oferta formativa de enseñanza no oficial, que incluye programas intensivos combinados y Focus Academy, iniciativas abiertas de formación híbrida en un contexto internacional sobre temáticas no incluidas en currículos tradicionales.

Además, se han abordado otras cuestiones como la implementación de los planes de política lingüística, de diversidad e inclusión, o los avances en materia de transformación digital. En concreto, se han analizado las distintas iniciativas de impacto en las universidades componentes del consorcio y avanzado en los siguientes hitos que deben ser alcanzados durante los dos años restantes del primer periodo financiado por parte de la Comisión Europea. En este sentido, destacan los avances en la elaboración de las memorias de cara a la implantación de los grados conjuntos, tanto a nivel de grado como de máster, en los ámbitos de salud global, de inteligencia artificial y de estudios de diversidad e inclusión.

Durante el encuentro se han reunido los distintos comités organizadores de la Alianza, en concreto el Comité de Gobierno de los Rectores, el Comité Director de Vicerrectores y el Comité Ejecutivo, integrado por los coordinadores de la Alianza, las distintas universidades y los líderes de los paquetes de trabajo. En particular, en estas reuniones se ha monitorizado el avance de las iniciativas concretas y se ha organizado un panel de discusión, una mesa redonda con los rectores y rectoras para avanzar en el reenfoque estratégico de la Alianza para los próximos años y reflexionar sobre el aumento del impacto a nivel de comunidad universitaria y de las regiones, de las distintas acciones que se implementan en el proyecto.

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz subraya que «la misión de la Universidad de Jaén es contribuir al desarrollo de nuestro territorio y NEOLAiA intensifica esta vocación, multiplicando las oportunidades a nivel regional y local a través de los mecanismos de colaboración del consorcio y del aprovechamiento de las buenas prácticas y experiencias en el resto de regiones donde se insertan nuestros socios».