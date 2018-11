Alertan de la falta de medicamentos de alto consumo en las farmacias de Jaén Una farmacéutico dispensa un medicamento a una cliente. / R.L. PÉREZ No existe peligro para la salud porque todos se sustituyen por genéricos, pero está provocando un «caos sostenido» en las farmacias y en los pacientes LORENA CÁDIZ JAÉN Viernes, 2 noviembre 2018, 00:54

Faltan medicamentos en las farmacias de la provincia de Jaén, al igual que está ocurriendo en el resto de las farmacias de España. La Agencia Española de Medicamentos cifra, en su última actualización, en 378 los fármacos que en estos momentos es difícil encontrar en las farmacias de toda España.

Muchos de ellos son medicamentos muy demandados, como puede ser el Dalsy, el nolotil, la cafinitrina o el Adiro 300. En el caso de Jaén, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia y vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, habla también de la escasez del Junifen, que es otro ibuprofeno pediátrico.

Rísquez reconoce que Jaén no se ha quedado fuera de esta problemática nacional, pero asegura que esta situación no entraña peligro para la salud de los pacientes, ya que todos los medicamentos que faltan se pueden sustituir por un genérico, es decir, por una marca blanca, siempre que tenga la misma composición que el recetado para el enfermo. El «único caso» que no es así es con el Adiro 300, ya que no «hay ninguna otra presentación en 300», con lo que en este caso y otros, que, según el presidente, representan una «minoría», el paciente tendría que volver al médico para que le recete otro tratamiento.

No supone un problema de salud, pero sí un «caos sostenido» para los pacientes y para los farmacéuticos, reconoce Rísquez, sobre todo en el caso de los polimedicados y las personas más mayores, ya que al no tener acceso a los medicamentos que consumen normalmente, tienden a confundirse.

Las causas de la falta de estos fármacos son diversas, según han explicado diferentes representantes de los farmacéuticos. Por un lado, muchos laboratorios han centralizado la fabricación en India y China y no tienen ahora capacidad de producción para atender a toda la demanda. Por otro lado, «hay que tener en cuenta que en España, el medicamento tiene le precio más bajo de toda Europa», explica Rísquez, lo que provoca la huida de las farmacéuticas hacia otros mercados más rentables, como los países nórdicos o centroeuropeos.

Incluso hay fármacos en desabastecimiento porque el laboratorio ha acometido reformas en su planta de fabricación. Es el caso de Adiro, un medicamento para prevenir el infarto, el ictus o la angina de pecho tras un primer episodio isquémico. Bayer Hispania, titular de la autorización de comercialización, comunicó a la AEM problema de suministro por las obras en su fábrica de Lerverkusen (Alemania).

Y en paralelo, en Andalucía «el problema de desabastecimiento siempre es mayor al resto de España por las subastas», asegura el presidente del Colegio de Jaén, quien defiende que con este sistema de subasta, en la que el proveedor licita a la baja para hacerse con el suministro al sistema público, «hay problemas de abastecimiento de determinados medicamentos desde el inicio de la adjudicación porque los adjudicatarios no tienen capacidad para dar respuesta a toda la demanda».

Vacuna de la gripe

La vacuna de la gripe también está desaparecida de las farmacias en los últimos días, aunque el presidente del Colegio de Farmacéuticos confía en que vuelva a haber existencias en los próximos días. El pico de demanda se ha concentrado en los últimos días y no había stock suficiente en las farmacias.