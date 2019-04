Alegría, cautela y ganas del 28-A tras los resultados de la encuesta de IDEAL PSOE y Cs muestran su satisfacción con la intención de voto reflejada, el PP espera remontar y Unidas Podemos cree que «todavía hay juego» LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 22 abril 2019, 00:15

Dicen los optimistas que la vida es del color del que uno lo mire. Que de lo malo se puede sacar algo bueno. Que el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, pero eso depende de ti. A seis días de la gran cita electoral con las urnas españolas, los políticos jienenses juegan a eso del optimismo. A vender su libro de la forma más convincente. Los partidos se encuentran en un 'juego de tronos' decisivo en el que cada representante barre para casa y muestra su mejor cara al público. Son conscientes de que la meta de la carrera se aproxima y hay mucho en juego.

Ayer publicábamos en IDEAL la encuesta de GAD3 sobre la intención de voto de la provincia de Jaén, que daba un vuelco a las cifras publicadas por el mismo método un mes antes. Según los últimos datos, el PSOE conseguiría dos diputados (39% de los votos); el PP (21%), uno; Ciudadanos, uno (14%); Vox, uno (14%); y Unidas Podemos, ninguno (7%). La suma de PP, Cs y Vox conformaría un bloque conservador que abarcaría el 49% de los votos, mientras que PSOE y Unidas Podemos sumarían un 46%. La diferencia es de tres puntos.

Con este escenario y estos posibles cambios en la intención de voto, ayer hablamos con los representantes políticos para conocer sus reacciones ante la encuesta. En el caso del líder del PSOE en Jaén, Francisco Reyes, valoró positivamente «que el PSOE siga siendo la lista más votada», y apuntó que «no deja de ser una encuesta, el próximo domingo será el día». «Trabajaremos esta semana para dar un empujón y llegar a los 97 municipios. Hay dos opciones, la de Pedro Sánchez, para seguir avanzando en derechos, servicios, infraestructuras, etc., y el resto», indicó. A su juicio, «Jaén no es de derechas» y ha aprendido de lo sucedido en las elecciones andaluzas. «Han tomado nota y la izquierda va a venir a votarnos, si no será perder el voto», añadió

Cree que «todo influye» esta semana, en la que harán un esfuerzo extra por llegar a todos los rincones, pero sobre todo influyen «los 10 meses de gestión del PSOE que la gente valorará», con medidas que han mejorado el país. «Afronto el día 28 con ilusión y pensando en lo mejor para España: que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno con una amplia mayoría que nos permita navegar con nuestro propio proyecto», concluyó.

El presidente provincial del PP, Juan Diego Requena, afirmó que en el partido están preparados «para la remontada», por ser «la referencia del centro derecha». «Un partido útil para la sociedad y la única alternativa para echar a Pedro Sánchez. Solo se puede hacer con cohesionado, porque somos la referencia real y la única posibilidad frente a la izquierda», comentó.

En esta semana recorrerán «tres o cuadro pueblos por día», con la intención de llegar a todos los rincones de la provincia y que los resultados reales sean mejores de los esperados. «Estamos acostumbrados a sobreponernos a las encuestas, a lo largo de la historia nos han puesto en mala posición y los ciudadanos nos han puesto en nuestro sitio, representándolos como un partido moderado y útil con vocación de Gobierno. La mejor encuesta que tenemos son las urnas», apostilló Requena.

Un respaldo

En el caso de la candidata por Jaén al Congreso de los Diputados, Marián Adán, cree que los resultados de la encuesta respaldan lo que ya esperaban: «tener representación». «Nos avalan las autonómicas y que tenemos muchas ganas de regeneración. El buen resultado de la encuesta de IDEAL anima a la gente y viene a corroborar lo que decimos», insistió.

En su opinión, «no hay voto más útil que el de Ciudadanos», y a la sociedad «le ha gustado el cambio tranquilo que ha habido en Andalucía con PP y Cs, promoviendo el cambio, porque si no seguiríamos con el PSOE». «Aparte de que el proyecto de Albert Rivera es el mejor, el Cs hacemos campaña pueblo a pueblo, llevamos así cuatro años, y en estas semanas se ha intensificado», explicó. Marián Adán afronta el 28-A con «ganas e ilusión», y contenta por el apoyo recibido tanto por su partido como por «personas desencantadas con sus partidos, PP y PSOE», que la animan a seguir esforzándose.

Por último, Lucas Martínez, el coordinador general del Consejo Ciudadanos Municipal de Podemos Jaén, cree que «todavía hay juego y campaña por delante», y en una semana «las cosas pueden variar». «Las tendencias están marcadas, el PSOE está jugando a la estrategia del voto útil, la de meter miedo, pero lo cierto es que Podemos es la única fuerza real de izquierda que desde una óptica progresista puede cambiar las cosas. Hay que esperar, hay mucha gente que se decide en los últimos días», comentó.

En su opinión, la democracia real no es «meter un voto cada cuatro años en las urnas, sino decirle a la gente que ellos son los protagonistas». «Para cambiar la sociedad no es tan importante la política institucional como las redes de solidaridad entre la ciudadanía», aclaró. Cree que esta campaña electoral está siendo «más de líderes que de programas concretos», pero en cualquier caso están trabajando para llegar al mayor número de pueblos posible. «Esta semana trabajaremos para que el mensaje llegue y seguir, esto no es una lucha de quién consigue más diputados, si no de cambiar la sociedad desde abajo», sentenció.

Independientemente de la estrategia de los políticos, de cómo hablen de su libro esta semana o de que nos vendan que el vaso está medio lleno o medio vacío, el partido real se juega el domingo en las urnas. Y ahí no hay optimismo que valga: los jienenses deciden.