Alcoholímetros gratuitos en Feria para evitar imprudencias en la carretera Protección Civil dispondrá de ellos un año más con una finalidad «informativa» para los conductores LAURA VELASCO Viernes, 11 octubre 2019, 12:29

Falta solo un día para la Feria de San Lucas, y con el objetivo de que sea lo más segura posible, Protección Civil volverá a poner a disposición del público dos elementos. El primero, alcoholímetros para el control del nivel de alcohol en aire expirado «que te permitan decidir si debes o no conducir». Su uso es «voluntario, gratuito y meramente informativo», según han explicado en su cuenta de Instagram. «Su resultado no supone sanción alguna por nuestra parte, pero actúa con responsabilidad, no por la multa que en sí podrá imponerte la autoridad competente si te requieren para realizar la prueba y superas el límite permitido, sino por tu propia seguridad y la de todos los que te rodean. Recuerda que está en juego tu vida y la de los demás», han añadido.

Por otra parte, ofrecerán pulseras para menores y personas con necesidades especiales. Serán gratuitas y de un material resistente que permite reutilizarlas más de una vez, de forma que piden cuidar su uso para una mejor eficiencia y control. «Igualmente, indicar que se colocarán a menores que por su edad no tengan recursos propios para localizar a sus padres o cuidadores en caso de despiste», han señalado. Ambos servicios estarán a disposición de todos los visitantes «en las franjas horarias que mejor se adapten según la afluencia en el recinto feria».