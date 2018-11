El alcalde quiere que el tranvía «no se politice» Tranvía en pruebas en la capital jienense en el año 2012. / IDEAL «Está hecho y tendrá que funcionar», afirma Márquez, que plantea que la reunión sea después del 2-D JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 22 noviembre 2018, 20:01

«El tranvía se tiene poner en marcha y hemos terminado», aseveró este jueves el alcalde jienense, Javier Márquez, a preguntas de los periodistas sobre el último encontronazo con la Junta de Andalucía para que circule dicho medio de transporte público, casi ocho después de su terminacion.

El mensaje del alcalde ha sido doble: por un lado, quiere ponerlo en marcha – «El tranvía está hecho y tendrá que funcionar y por eso hemos llegado a un acuerdo», dijo sobre el pacto alcanzado en mayo – y, por otro lado, los contactos deben retomarse después de las elecciones autonómicas del día 2 de diciembre, «para que no se politice», pues asegura que los problemas se reabrieron cuando comenzó la precampaña electoral.

«Por eso hemos dicho que la reunión, después de las elecciones; porque nosotros lo que no queremos es politizar este tema», ha añadido, responsabilizando indirectamente a la Junta de este último «desencuentro», aunque fue el Ayuntamiento el que introdujo la discusión sobre los vagones, que no se cita en el acuerdo de mayo. En concreto, si los paga el Ayuntamiento como hasta ahora o si se incluyen en el reparto de los costes de explotación (75%, la Junta, y 25%, el Ayuntamiento).

No obstante, dijo no querer entrar en detalles sobre este último «desencuentro» y por eso no está haciendo declaraciones estos días para no «enzarzar» más el asunto. Y ha abogado por poner el interés general por encima de los intereses partidistas, y que son los técnicos de ambas administraciones «los que se tienen que poner de acuerdo con respecto a un acuerdo que está acordado», en referencia a que el pacto de mayo fue aprobado ya por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz.