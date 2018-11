El alcalde: «El Ministerio de Hacienda sabe que los ajustes no se pueden hacer» AYUNTAMIENTO DE JAÉN El 'parking' de la plaza de la Constitución, el más demandando de Jaén, duplicará su acceso para evitar colas y como paso previo a la operación en el antiguo solar de Simago JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 01:07

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), felicitó de nuevo a su concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, recordando el año «muy duro y triste» de 2017, cuando el Ayuntamiento tenía el agua al cuello y el Ministerio de Hacienda le dijo que tenía que declarar no disponibles 81 millones, es decir, recortarlos de un presupuesto ya ajustado tras un lustro de austeridad. Y que el Ministerio no les dijo cómo, «como tampoco ahora dirá cómo hacerlo, porque saben que no se puede hacer», pues, como apuntó el edil de Hacienda, «afectaría de forma grave a la sociedad jienense», al tener que recortar servicios básicos, empleo o subir impuestos.

De ahí que volvieran a pedir una reunión con la ministra María Jesús Montero, o con el secretario de Estado de Hacienda, para que aclaren «qué medidas quieren», después del requerimiento hecho el día 8, al no cumplir el plan de ajuste, de nuevas medidas para que no se repita el déficit presupuestario de todos los años o que declare no disponibles parte de los gastos. «Sentarse y ver qué medidas, para este y otros ayuntamientos» en situación crítica, propuso el alcalde, quien reconoció que pese a que «se la ha dado oxígeno» al Ayuntamiento, «sigue endeudado».

Accceso por Fuerte del Rey En licitación por la Junta, según el PSOE; la Circunvalación, en obras, y la autovía Torredonjimeno-El Carpio, en estudio. Fue en respuesta a la moción del no adscrito Iván Martínez, que criticó con el PP la «dejadez» de la Junta y la Diputación con los accesos a Jaén. 'Jaén existe, Salvemos Jaén' Así tituló su moción el no adscrito Víctor Santiago, reclamando inversiones públicas para combatir el paro y la pérdida de población. Podas abusivas JeC pidió un informe que justifique el actual corte excesivo en los naranjos. DUSI Adhesión del Consistorio a RACEDUSI, como entidad beneficiaria de estas ayudas europeas.

Así lo dijo ayer, en el pleno de noviembre, donde el concejal informó de la respuesta dada por escrito al Gobierno: solicitud de quita de parte de la deuda, más planes de pago a proveedores, mejor financiación de los ayuntamientos.

Bonilla defendió el trabajo hecho al reducir el déficit anual en estos siete años desde los más de 50 millones «a 13,5 en la última liquidación», gracias al «esfuerzo de la ciudadanía y de los trabajadores municipales».

El portavoz socialista, Manuel Fernández, coincidió en la «gravedad» de la situación del Ayuntamiento, pero criticó que el PP presuma de que «está mejor que nunca» y de reducir el déficit «cuando lo ha transformado en deuda con los bancos a largo plazo». Y acusó al edil de Hacienda de «cinismo» pues con Rajoy también recibía misivas, pero no los aireaba ni metía miedo. «Las guardaban en el cajón con el silencio cómplice de Montoro, que consintió los incumplimientos. Ahora las traen a pleno porque en Madrid gobierna el PSOE, pero nada ha cambiado, siguen ustedes en el mismo callejón sin salida porque no han hecho más que dar patadas a la lata a la deuda. Esa no fue la solución. Ellos (Montoro y Fernández de Moya) se fueron y usted sigue ahí con el muerto», dijo.

E instó al alcalde a trabajar en un plan de control del gasto serio y en negociar con otros ayuntamientos en situación de riesgo una salida consensuada a la deuda.

La portavoz de Jaén en Común (JeC), María Dolores Nieto, dijo que «esa hoja de ruta del PP tiene casi tantos socavones como empieza a haber en muchas calles de Jaén». «¿Qué va a hacer si el Ministerio, cumpliendo la ley que aprobó el PP, lleva a cabo las medidas que están previstas», preguntó al edil de Hacienda, pues dicha ley «deja a los ayuntamientos tiritando». Ajustes que ya empezaron al final del Gobierno de Zapatero.

Aparcamiento e institutos

El pleno aprobó modificar el contrato con la empresa del 'parking' de la Constitución, a instancias de esta, para duplicar el acceso y evitar las colas, dijo la edil Rosa Cárdenas (PP). El carril de la izquierda irá a las dos plantas más altas, de rotación, y el de la derecha, a las plazas en propiedad. Cada uno, de 2,6 m. de ancho y un soterramiento de 75 m. a lo largo de Roldán y Marín. Una obra con un plazo de 3,5 meses y paso previo, si la empresa termina de ponerse de acuerdo con la que promueve en el antiguo solar de Simago, para ampliar el 'parking' y revitalizar la calle San Clemente y, en general, el centro.

Y también se aprobó reclamar a la Junta que construya los IES del APA III y Bulevar. El PSOE criticó la inercia en criticar del PP, pues el primero ya está desatascado, lamentando que el PP ayer no llevara la cesión del suelo, y sobre el segundo dijo que hay una propuesta bien vista por los vecinos de a corto plazo ampliar el IES Santa Teresa. La edil de Educación, Isabel Azañón (PP) dijo temer que se masifique y pidió uno nuevo ya.