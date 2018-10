El alcalde de Jaén reprocha a la Junta la ruptura en el tranvía Ana Cobo, Felipe López y José Manuel Higueras, en la rueda de prensa de ayer. / LIÉBANA Acusa al consejero de entrar en campaña electoral y le contesta con las mismas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 30 octubre 2018, 15:29

Ruptura total. El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha declarado este martes, a preguntas de los periodistas, que lo que más le duele de la actual situación en las negociaciones para poner en marcha el tranvía es que la Junta de Andalucía no siga negociando y airee las diferencias. «Lo que más me duele es que cuando hay un problema, la gente se sienta y no lía espectáculos, no le entran los nervios de que se están presentando a las elecciones y, con discreción, se ve y se llega hasta donde se pueda llegar», ha afirmado.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, que va en el número dos en la lista del PSOE por la provincia para las elecciones autonómicas del día 2 de diciembre, ofreció ayer en rueda de prensa en la que responsabilizó del «bloqueo» al Ayuntamiento. Indicó que, tras el acuerdo de mayo, se había dado de margen hasta septiembre para la firma del nuevo convenio de colaboración y que, al acabar dicho mes, llamó al alcalde. «Nos reunimos y mi sorpresa es que al día siguiente se repite un argumento sin consistencia (por parte del Ayuntamiento, a través de un comunicado de prensa), que es una maniobra de dilación», dijo. López también indicó que ha habido seis reuniones técnicas, además de los contactos políticos, y que no se ha avanzado. «Estamos en el mismo sitio», concluyó.

«Es una vergüenza»

El alcalde, por su parte, ha reprochado hoy también al consejero «que diga que esto solo se arregla con las elecciones municipales (de mayo próximo) y un cambio en la alcaldía (Javier Márquez será el candidato del PP)». Ante ello, el regidor ha contraatacado recordando proyectos pendientes de la Junta en Jaén. «Es una vergüenza – ha exclamado - que los jienenses que vengan de Valdepeñas de Jaén o Los Villares no tengan una carretera de circunvalación, como otras ciudades, y tengan que pasar por el casco urbano de la capital; es una vergüenza que en el Distribuidor Norte (entre Expansión Norte y el polígono industrial de Los Olivares) no se haya hecho nada; que cuando los jienenses enferman haya una peregrinación a hospitales de otras ciudades por falta de medios; que no está la Ciudad de la Justicia o el Conservatorio Superior de Música y el Museo Íbero está vacío».

Y de manera indirecta también ha pedido un cambio de gobierno en la Junta. «De Jaén solo se acuerdan para poner delegados. Es una dinámica que debería cambiar, porque si seguimos 40 años más con lo mismo, los jienenses no tendrán tranvía, ni museo, ni circunvalaciones», ha señalado.

Coste de explotación

Sobre la financiación del déficit de explotación del tranvía, ha insistido en que el pago de los vagones está incluido en el acuerdo de mayo: 75%, por la Junta, y 25%, por el Ayuntamiento. En 2008 se acordó que los vagones los pagaba el Ayuntamiento, y así ha venido haciéndolo desde entonces, y que la Junta construía la infraestructura. El Gobierno andaluz sostiene que los vagones son inversión y no coste de explotación. De hecho, en el acuerdo de mayo no se mencionan los tranvías. El alcalde ha dicho hoy que entonces la aportación municipal se dispara. «El consejero le está dando la razón a Fernández de Moya (anterior alcalde) cuando decía que los costes de explotación eran cuatro o cinco millones al año», ha aseverado.

La factura anual de los tranvías ronda el millón de euros y el déficit del servicio una vez circule el tranvía se ha calculado en torno a millón y medio de euros al año.