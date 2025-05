El alcalde de Jaén lleva a pleno una declaración para pedir el alto el fuego definitivo en Gaza

A. C. Jaén Viernes, 30 de mayo 2025, 12:38 Comenta Compartir

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha llevado al pleno municipal celebrado este viernes una declaración para pedir el alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza, que ha contado con el apoyo de los grupos de Jaén Merece Más y del Partido Socialista y el voto contrario de Partido Popular y Vox.

«A nivel institucional, y también personal, creo que la ciudad lo merece y que no debemos dejar pasar más tiempo sin que este Ayuntamiento tenga un posicionamiento claro ante una situación que es lo suficientemente grave. Si ya hemos cometido el error de no abordarlo con anterioridad, ahora tenemos la ocasión para pronunciarnos en este pleno municipal en relación a la defensa de la vida y de los derechos humanos, sin necesidad de más valoraciones, y que nuestra voz, desde lo local, se sume a la de millones de personas en el mundo que no aceptan la barbarie como normalidad», ha argumentado Millán, quien ha añadido que con esta declaración, el Consistorio se suma a las demandas planteadas por la sociedad civil y expresa su «más firme y decidida condena a la masacre que se continúa perpetrando en esta zona».

Esta propuesta de la Alcaldía recoge que es «preciso» denunciar la «impunidad» con la que el Estado de Israel continúa su ofensiva militar sobre el pueblo palestino. «No hay justificación moral, legal ni política que ampare la destrucción sistemática de miles de vidas civiles, infraestructuras vitales y la negación del derecho del pueblo palestino a vivir con dignidad, justicia y soberanía», ha expuesto.

A través de la propuesta se reclama, por una parte, un plan de paz que suponga la entrada en vigor del alto el fuego, la inmediata retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, la devolución de la soberanía sobre su territorio a la población gazatí y el fin del bloqueo de la Franja por parte del Estado de Israel. Y, por otra, denunciar todos los ataques contra la población civil palestina y exigir el respeto al Derecho Internacional activando los mecanismos necesarios de la comunidad para poner fin a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de manera que se respeten los derechos humanos del pueblo palestino.

«Desde el Ayuntamiento de Jaén creemos que la paz no se construye con bombas; se construye con justicia, igualdad y dignidad», ha dicho el alcalde. Millán ha recordado, como se recoge en el texto de la propuesta, que «hoy, más de dos millones de personas en Gaza no sólo se enfrentan a diario a los constantes bombardeos del ejército israelí sino también al hambre, a la sed, al desplazamiento de sus hogares y al miedo permanente».